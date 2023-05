El influencer y ex televisivo Rafa Mateo está en el hospital tras haber sufrido un derrame cerebral. Con sólo 29 años de edad, el joven ha tenido que ser ingresado en las últimas horas por un ictus que ha anunciado su familia a través de las redes sociales con un sencillo pero certero mensaje: "Rafa Mateo tuvo un ictus. Se encuentra en observación", revelan, para luego dar las gracias a todos aquellos que han mandado mensajes de ánimo después de que, sólo unas horas antes, el propio Rafa compartiera una foto de su mano con una vía, entrelazada con la de una mujer, que ha quedado en el anonimato.



Poco después del mensaje que confirmaba el motivo del ingreso, Rafa posteaba otra foto de su estancia en el centro médico, preparado para realizarse un TAC, y es que este tipo de problemas de salud, que ya han sufrido otros famosos como José Luis Gil, Kiko Rivera, Sharon Stone o Jorge Javier Vázquez, puede tener consecuencias fatales si no se trata a tiempo. Por eso, los médicos necesitan valorar el alcance de las lesiones que haya podido tener con una serie de pruebas a las que Rafa ya se está sometiendo.

La vida de Rafa dio un vuelco cuando saltó a la televisión en el año 2015: se dio a conocer en la cuarta edición del programa presentado por Luján Argüelles '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', en el que buscaba una novia con la que pasar por el altar y sentar la cabeza. Al final, 'el niño rico' de la edición decidió quedarse con el amor de su madre y no irse con ninguna de sus pretendientas. Sin embargo, quien obtuvo aún más fama que él fue su hermano, Christopher Mateo, que, conocido por el mismo programa aunque no tuviera un papel protagonista, también saltó a la fama y consiguió ir ese mismo año a 'Supervivientes', reality que ganó.

A día de hoy, y tras algunas apariciones esporádicas en televisión los años siguientes, el cambio de Rafa Mateo es espectacular: tras sus problemas con la Justicia, atrás dejó su característico tupé y su cuerpo delgado, para lucir ahora pelo corto y un asombroso cuerpo musculado, aunque lo que no ha cambiado nada es su gusto por el lujo: en Instagram presume sin pudor alguno de su riqueza a través de ropa con llamativos logos como Dior, Fendi o Louis Vuitton, mientras hace gala de cochazos, relojes de alta gama, viajes en lugares paradisíacos y fiestas en Puerto Banús, Ibiza o Dubai. Parece, sin duda, que sus negocios en la Costa del Sol le van a las mil maravillas...



