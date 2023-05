'Sálvame' tiene los días contados. Será el próximo 16 de junio cuando el programa se despida para siempre de sus telespectadores después de 14 años en antena. La nueva cúpula de Mediaset ha aterrizado en la cadena de Fuencarral dispuesta a hacer cambios. Hace unos meses se hacía pública la lista negra de personajes vetados en la cadena, después procedía al despido de Marta Riesco y Alba Carrillo. Ahora ha llegado el turno a 'Sálvame' de bajar la persiana.

Tal y como publicó 'Informalia' será Ana Rosa quien se ponga al frente de las tarde de Telecinco en septiembre, pero el programa de transición vendrá de la mano de Sandra Barneda que presentará un programa durante el verano.

Entre todos estos nombres no vemos el de Jorge Javier, que si bien es cierto que tiene un contrato con la cadena y que seguirá al frente de 'Supervivientes' parece que poco va perdiendo su trono en Telecinco. Y aprovechando esta 'mala racha' del de Badalona en la pequeña pantalla, Pablo Iglesias ha hecho una inesperada propuesta laboral a Jorge Javier tras la cancelación de 'Sálvame'.

Ha sido a través de su cuenta de Twitter, donde el ex líder de 'Podemos' ha propuesto a Jorge ser presentador de 'Canal Red', canal que encabeza. "Muy pronto en Canal Red. 'Rojos y Maricones' presentado por Jorge Javier, anuncia en sus redes sociales

"Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano...", añadía junto a una fotografía en la que posa, orgulloso, con el que fuera presentador estrella de Telecinco.

Abajo, el profesor de universidad y marido de Irene Montero añadía un enlace para colaborar económicamente a 'Canal Red' para poder pagar al catalán si, finalmente, aceptaba el puesto.

Jorge Javier, de momento, no ha contestado a esta propuesta laboral, aunque parece que entre ellos ya ha habido negociaciones al respecto y pronto podremos ver al catalán en su nuevo programa.

