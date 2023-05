Aitana y su ex, Miguel Bernardeau, protagonizaron uno de los momentos más tensos de la final del Mutua Madrid Open. La ex pareja, que rompió el pasado otoño tras cuatro años de relación, compartió placo en la final del torneo que enfrentó a Carlos Alcaraz y Jan-Lennard Struff y que finalizó con victoria del murciano 6-4, 3-6 y 6-3 en un emocionante partido que reunió en la Caja Mágica de Madrid a numerosas personalidades del mundo de la música, el cine, el deporte o la políticia. Si hace unos días fue Sebastián Yatra, acompañado por el padre de Aitana, quien acudió a un partido de este torneo, la cantante no quiso perderse la final del Masters de Madrid al que acudió arropada por su ajmigo y estilista Jesús de Paula ya que el colombiano se encuentra en Miami donde acudió al gran premio de Fórmula 1 con Luis Fonsi.

Aitana y Miguel Bernardeau, incómodo intercambio de miradas en el Mutua Madrid Open

La cantante y el actor, que no coincidían en público desde la promoción de 'La última', la serie que protagonizaron para Disney Plus, y en el tenis mantuvieron las distancias ya que les separaban varios asientos. Solo se produjo una coincidencia visual cuando el hijo de Ana Duato saludaba a Roberto Leal, presentador de 'Operación Triunfo', el programa que sio a conocer a su ex.

Gtres

Si en los torneos de 2019 y 2022 Aitana y Miguel Bernardeau compartían sonrisas y amor en el tenis, este 2023 la tensión entre ambos era más que evidente. La cantante parecía tensa e incómoda mientras que el actor si lograba esbozar alguna que otra sonrisa ante los comentarios de sus compañeros de fila. Hace unos días, el hijo de Ana Duato dejó claro que se alegraba por la relación entre Aitana y Sebastián Yatra. "Todo fenomenal", aseguró y mostró su alegría por la buena noticia que Hacienda le ha dado a su madre.

Gtres