María Patiño revela qué es lo más echará de menos de 'Sálvame'. El lunes 8 de mayo no fue un día fácil para el equipo del programa de Telecinco porque solo unas horas antes de su emisión Mediaset España había confirmado el final del espacio aunque era una noticia que había saltado tres días antes. Tras 14 años en antena de manera ininterrumpida, 'Sálvame' echará el cierre definitivo este mes de junio y, el pasado lunes, sus colaboradores, con el sentido del humor y el espectáculo que ha caracterizado al programa, se reunieron con un experto para preparar su currículum ante la búsqueda de empleo que tienen por delante. Las presentadoras y colaboradores escucharon, atentamente, las explicaciones del experto e hicieron luego sus currículums.

María Patiño confiesa lo que se lleva de 'Sálvame'

En el vídeo de la parte superior, María Patiño revela a quién agradece su currículum y qué es lo que, de verdad, echará de menos tras el final de 'Sálvame'. ¿Será a Jorge Javier Vázquez o a sus compañeros? ¡Dale al play para descubrirlo!

Telecinco

"No es una tarde más. Ya saben ustedes que esto se acaba y hay que aceptarlo. Vamos a hacer un currículum, han sido 14 años pero nuestro currículum es gracias a ustedes y, solo por eso, les vamos a dar todo lo que tenemos y más" decía María Patiño en 'Sálvame'. Más tarde, hablando con su compañera Adela González, la periodista reconoció que le daban miedo los cambios. "Claro que dan miedo los cambios, es como la vida, así es la vida. Tu eres muy Ana Rosa, una tía seria, que no es diva, que habla idiomas... Ella sí que es una profesional y también en la calle" y Adela quiso saber qué haría María si no se dedicara a la televisión. "Ese es mi problema... Yo cuando era pequeña no sabía que iba a dedicarme a esto pero siempre he pensado que qué milagro el poder meterme en casa de la gente con independencia de que estén conmigo o no. Por eso me cuesta mucho despegarme de la televisión, porque me habéis mimado tanto querido tanto durante tantos años que incluso no siendo una gran comunicadora y mis fallos a la hora de hablar el público me lo habéis comprado" dejando claro que echará de menos el cariño del público.