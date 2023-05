María Adánez revela sus hábitos de vida saludables para conseguir su peso ideal y sentirse bien. La actriz confía en el método Pronokal para su nuevo estilo de vida y desvela cuando recurre a él. Comenzó esta dieta tras su embarazo: "Recurrí a este método para quitarme los kilos del embarazo y luego puntualmente en distintos momentos porque funciona muy bien en el sentido del orden. Cuando uno está en teatro o grabaciones, los horarios y comidas son irregulares y para mí es muy faro, muy guía porque los productos siempre son buenísimos. Te ayuda a tomar conciencia y ordenar las comidas", desvela.

María Adánez: "He estado prácticamente tres años sin beber nada de alcohol y es una maravilla"

María Adánez está feliz con los resultados de este método aunque reconoce que, como cualquier otro, tiene sus momentos complicados. "Cualquier método y cualquier compromiso con uno mismo exige disciplina y sobre todo aislamiento porque lo social siempre nos lleva a los malos hábitos y cuando uno tiene que hacer un reto, necesita disciplina", asegura y revela que, en términos de alimentación, lo que peor lleva es no desayunar. "Sin desayunar no podría salir a la calle. Puedo no cenar pero necesito desayunar", reconoce. Además, la actriz cuenta que ha conseguido eliminar de su dieta habitual el alcohol y está encantada. "Algo que me quité con el embarazo y estoy muy feliz es el alcohol. El alcohol que también es muy social y aunque de vez en cuando te tomas una cerveza, he estado prácticamente tres años sin beber nada y es una maravilla", explica.

Gtres

María Adánez: "Mi hijo que sea lo que quiera"

María Adánez compatibiliza su carrera como actriz con su maternidad ya que, en unos días, su hijo Claudio cumple dos años. El pequeño ya ha estado en el camerino de mamá aunque la artista quiere que, de mayor, se dedique a lo que él elija. "Una vez solo le he llevado al teatro, es muy chiquitito todavía... Mi hijo que sea lo que quiera, ya veremos. Si quiere ser actor le intentaré cautivar para que lo piense muy bien porque es una profesión muy bonita pero hay otras profesiones que también son estupendas", afirma.

Gtres

María Adánez también nos habla de sus planes para este verano que viene lleno de trabajo. En la actualidad representa en el teatro Bellas Artes de Madrid la obra '¡Ay, Carmela!' junto a Pepón Nieto, que también confía en el método Pronokal. "Nos quedan 4 semanas en el Bellas Artes de Madrid. Luego Pepón lo deja y haré una segunda gira con otro actor, Joaquín Notario. '¡Ay, Carmela!' es uno de los grandes clásicos. Es una función de los años 80 pero sigue viva y latente" y nos cuenta que rodará una película con Nacho García Velilla y hará una ficción sonor en Almagro. Además, descarta un posible reencuentro del reparto de la mítica serie 'Aquí no hay quien viva' "porque falta mucha gente".