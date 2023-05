Ana Rosa Quintana y José Ortega Cano se reencuentran en los toros. La presentadora y el torero fueron dos de los rostros conocidos que, el pasado 11 de mayo, acudieron a la plaza de Las Ventas, en Madrid, para disfrutar de la Feria de San Isidro. La periodista ha tenido una semana movidita: el pasado 8 de mayo Mediaset España confirmaba que, a partir de septiembre, se ocupará de las tardes de Telecinco y ella ofrecía sus primeras declaraciones sobre su nuevo proyecto. "Me lo ha pedido la cadena. Tengo que agradecer a la cadena estos 19 años de éxito y tranquilidad y cuando me lo piden, lo justo es devolver algo de lo que me han dado", comentó y siguió al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana y José Ortega Cano se reencuentran tras la frase viral "Todavía mi semen es de fuerza"

Este jueves 11 de mayo, Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, acudieron a Las Ventas para ver a Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Tomás Rufo y, en la barrera, estuvieron acompañados por Pepa Gea, la mujer de Carlos Herrera. Cuando la presentadora andaba por el callejón se encontró que José Ortega Cano, que ocupaba una de las barreras, y se saludaron con cariño. Hace solo unos meses, en octubre de 2022, el torero y la periodista protagonizaron una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' que ya forma parte de la historia de la televisión de España después de que el diestro soltase el famoso "Todavía mi semen es de fuerza", que se convirtió en una de las frases más virales del 2022.

Ana Rosa Quintana comparte barrera con su marido Juan Muñoz y Pepa Gea, mujer de Carlos Herrera

Ortega Cano y Ana Rosa Quintana se mostraron cariñosos y cercanos y es que siempre que se encuentran, en un evento o un plató, demuestran su buena sintonía. El torero fue uno de los invitados estrella de la presentadora cuando ésta regresó al trabajo tras recibir tratamiento contra el cáncer de mama y, después, en enero de 2023, se reencontraron en una conexión en directo cuando Ortega Cano inauguraba su museo. José se disculpó con Ana Rosa por lo ocurrido en octubre de 2022 y la periodista expresó que ella también se sintió mal. "Disculpas ninguna. Yo digo lo mismo. La lié yo. Estaba disgustadísima. Te deseo que siguas con mucha fuerza".

Ana Rosa Quintana se toma unos días de descanso en 'El programa de Ana Rosa'

Ortega Cano estuvo acompañado por su hija Gloria Camila, que se ha operado para cambiarse el color de ojos, y Ana Rosa Quintana por su marido, Juan Muñoz, y Pepa Gea, la esposa de Carlos Herrera con la que se lleva muy bien. Ir a los toros fue el primer plan de Ana Rosa tras anunciar esa misma mañana en 'El programa de Ana Rosa' que se iba a tomar unos días de descanso. En directo, la presentadora le pidió un favor a Joaquín Prat. "Necesito unos días, poquitos días, porque tengo mucha plancha...Voy a ver si pongo en orden mis cosas", comentó la presentadora. "Pues nada, ya me quedo yo con toda la plancha, no te preocupes, será un placer" le contestó su compañero que, como ya hace todos los viernes, conducirá con Patricia Pardo 'El programa de Ana Rosa' en ausencia de 'la jefa'.

