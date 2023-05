Isabelle Junot está ya en la recta final de su embarazo y, de cara a celebrar ya la llegada de su bebé, la mujer de Álvaro Falcó ha celebrado una fiesta íntima con sus amigas más cercanas en el recién inaugurado restaurante de dos de ellas. Con un vestido blanco de flores azules y una chaqueta vaquera, la joven acudía al restaurante donde iba a ser la fiesta en la que la esperaban sus amigas. Una celebración cuidada al detalle que ha estado decorada con globos rosas y flores blancas que se repartían por todo el salón. Una fiesta en la que estuvo arropada, entre otras, por Sassa de Osma, Renata Collado y Cleo Oettingen, quien también se encuentra embarazada. Sin embargo hubo una ausencia muy marcada: Tamara Falcó. Y es que la prima de su marido no pudo acudir porque se encuentra inmersa en sus preparativos de boda.

Gtres

La ex concursante de MasterChef Celebrity ha disfrutado por todo lo alto de esta celebración que ha compartido con sus seguidores por redes sociales: "Espectacular todo!!! 💕 Gracias a todas por este recuerdo tan divertido y especial! 🐣🍼 Qué suerte tengo!!!!", señalaba Isabel Junot muy feliz.

A la salida, con un regalo bajo el brazo de grandes dimensiones, también aprovechaba para hacer declaraciones a los medios que la esperaban aclarando que la celebración "ha sido genial" y que había disfrutado mucho. Además, aprovechaba para remarcar que aún se encuentra debatiendo con su marido sobre el nombre que tendrá la pequeña, y eso que le queda muy poco para salir de cuentas. Por si acaso no se decide, nosotros tenemos muchas sugerencias para nombres de niña originales o nombres de niña que son tendencia.

