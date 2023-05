El arquitecto Joaquín Torres (52 años) y el periodista Raúl Prieto (47 años) se darán el sí quiero este viernes en Sevilla después de seis años de relación. Un gran día que promete ser un dulce recuerdo para los protagonistas pero que se está empañando a medida que se acerca por dos motivos: la delicada salud de su madre y los rumores en torno a su ex mujer y madre de sus hijos, Mercedes Rodríguez. Concretamente, se señala que Joaquín reniega de la relación que tuvo con Mercedes en los últimos años.



Ante esta situación, Torres ha querido salir al paso para romper una lanza a favor de su ex pareja escribiendo un contundente mensaje en sus redes sociales donde defiende la buena relación que tiene en estos momentos con la madre de sus hijos. "Me gustaría pedir encarecidamente respeto por Mercedes Rodríguez", arranca el texto.

Instagram

"Primero, porque ella jamás ha entrado en ningún conflicto y jamás ha hecho una declaración; y segundo y ante todo porque es la madre de mis hijos y como tal yo nunca diría nada que la pudiera perjudicar", continúa el arquitecto en este mensaje en el que no solo sentencia que los rumores son mentira sino que no hay nada más lejos con la realidad. "Os confieso que fue ella de las primeras personas en felicitarme desde la más sincera emoción. Ella sabe perfectamente lo que supone este enlace para mí y sabe lo feliz que me siento, y también sabe que al sentirme así, mis hijos son muy felices y por tanto ella lo es".

"Como gran madre y gran ser humano, Mercedes solo se congratula de nuestra felicidad y entre Mercedes y yo no hay ningún cisma, ningún reproche, ninguna cuenta pendiente. Por esto y por muchísimo más, os reitero mi petición de respeto porque ella más que nadie se lo merece", concluye Joaquín Torres. Y es que, él dejó muy claro que la razón de su divorcio no fue otra que su salida del armario, puesto que durante 40 años él mismo no se quería aceptar y no fue hasta que empezó a colaborar en 'Sálvame' cuando abrazó su verdadera sexualidad.