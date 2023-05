Risto Mejide está de lo más enamorado de su nueva novia, Natalia Almarcha y no duda en gritarlo a los cuatro vientos. El publicista ha viajado este puente de San Isidro a Roma, una de las ciudades más románticas del mundo. Un lugar desde donde ha dedicado unas tiernas palabras a las farmacéutica de 26 años que ahora ocupa su corazón. El presentador ha compartido varias fotografías de la ciudad de Roma con una tierna dedicatoria.

Risto Mejide ha declarado su amor a su nueva novia, Natalia,aunque sus seguidores creen que sigue enamorado de Laura Escanes. "Te prometí que volvería a ti enamorado. Y así ha sido. Soy un hombre de palabra. Y tú una ciudad de ensueño. Gracias por mostrarte tan eterna como la primera vez. Arrivederci, Roma", ha escrito el publicista dejando claro que se encuentra nuevamente enamorado pero sus seguidores creen que no es así y que sigue enamorado de su ex, Laura Escanes.

¿Enamorado aún de Laura Escanes?

"Enamorado sí, de Laura. ¿Qué necesidad tenéis algunos famosos de manifestar públicamente que vuestra relación actual supera en mucho a última? Hay que dejar el ego en el bolsillo, ser y mostrarse vulnerable no es una debilidad. Es un gran acto de valentía", escribe una de sus seguidoras. "Pues yo sintiéndolo mucho creo que sigue enamorado de Laura" o "Volver enamorado, no significa volver enamorado de un nuevo amor", escriben otras.

Desde luego que muchos se creen que Risto Mejide no ha pasado página y sigue enamorado de la madre de su hija, que lleva por nombre Roma, la capital de Italia desde donde Risto ha declarado su amor a Natalia.

Una relación cordial con su ex

Desde el momento que anunciaron su separación, Laura Escanes y Risto Mejide han mantenido una relación cordial a pesar de los rumores. Laura dejaba claro hace tan solo unos días que no existen malos rollos entre ellos y que le desea lo mejor a su ex.