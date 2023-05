La relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués está cada vez más afianzada. La pareja se ha mostrado muy unida desde que en la Feria de Abril posara junta por primera vez compartiendo mensajes de amor entre ellos en sus redes sociales con románticas declaraciones de todo tipo. Unos meses después, Jessica y Pablo siguen derrochando amor en sus redes. Ahora, lo han hecho por las calles de Bilbao, ciudad de la modelo, quien ha ejercido de guía turístico para su chico mostrando todos los rincones más especiales para ella de la ciudad además de enseñarle lo que todo turista debe conocer de la capital. Y es que Jessica vive en esta ciudad desde hace años con sus tres hijos: Francisco, de 10 años, Jota, de siete, y Alejandro, de casi dos.

"Hay muchas maneras de conocer Bilbao pero esta es la mejor para mí", ha escrito la pareja junto a la bonita imagen que han compartido los dos en las redes sociales en la que se les puede ver posando ante la cámara frente al perro gigante llamado Puppy que se encuentra al lado del Museo Guggenheim.

Con un vestido negro, medias y botas altas y abrigada con un blazer, Jessica Bueno ha demostrado que el frío ya se ha convertido en uno más del paisaje para ella y es que las bajas temperaturas no le han impedido disfrutar de la ciudad junto a su chico y sus hijos, con quienes también se ha fotografiado para las redes sociales.

El encanto de la ciudad y la buena compañía han hecho que ninguno de los dos se quisiera perder detalle de la visita y compartir cada uno de los rincones, como la Iglesia de San José que Pablo Marqués ha fotografiado. Y es que, aunque sigue viviendo en la capital, Bilbao se está convirtiendo en una ciudad cada vez más especial para él, ¿terminará por mudarse con su chica?