La organizadora de eventos y el empresario han paseado su amor por la Feria de Abril en Sevilla, tierra natal de ella, donde, además de posar para los medios gráficos presentes en el Real, compartieron su primera imagen juntos en redes sociales en un post donde presumían de amor y felicidad. Jessica Bueno, con un traje de flamenca de Pilar Vera, y Pablo Marqués han compartido sevillanas y rebujitos en las casetas del Real con los amigos de la modelo y demostraron que su relación va viento en popa.

Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno, destapó su relación con Pablo Marqués

Fue el pasado marzo cuando Jota Peleteiro, ex marido de Jessica Bueno, utilizó sus redes sociales para destapar la nueva relación de la modelo por sorpresa provocando una gran polémica ya que su ex y el empresario no parecían tener conocimiento de la misma. El futbolista publicó una imagen de ella y el empresario con un texto demoledor. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí" escribía junto a otras palabras y emoticonos. Jessica Bueno y Jota Peleteiro confirmaron su separación en noviembre de 2022 tras nueve años de relación y siete de matrimonio después de que el programa 'Fiesta' asegurara que ya no vivían juntos y que el futbolista tendría un nuevo amor. La modelo estaba destrozada y Jota aclaró los motivos de su ruptura y contó que conoció a su nueva pareja Miriam después de que ella le pidiera el divorcio.

Gtres

La declaración de amor de Jessica Bueno y Pablo Marqués

Jessica Bueno y Pablo Marqués no respondieron al ataque de Jota Peleteiro, siguieron conociéndose y ahora, más de un mes después, han posado juntos y felices en la Feria de Abril con declaración de amor incluida. "Me encanta verte sonreír @jessica_bueno Por mil sonrisas nuestras", escribió el ingeniero industrial en la publicación que compartió con su chica desde Sevilla. "Gracias, mis sonrisas tuyas son ⚡️", le contestó Jessica que estaba espectacular con un vestido de flamenca de Pilar Vera. La pareja compartió caseta con un grupo de amigos y se pasearon por el Real con la mejor de las sonrisas. "Primer día de feria", escribió la modelo junto a las imágenes que compartió de los enamorados en Instagram.

Pablo Marqués fue novio de Lara Dibildos

Pablo Marqués, la actual pareja de Jessica Bueno, es un modelo español que desfiló para grandes firmas, trabajo que compaginó con sus estudios de ingeniería industrial. Este empresario mantuvo una relación con Lara Dibildos entre 2016 y 2017 y, amante del arte, su pasión es la pintura y puedes encargar sus cuadros a través de sus redes sociales.