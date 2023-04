Jessica Bueno y Pablo Marqués, apodado por Jota Peleteiro como ‘El Divildos’, ya son pareja oficial. Ambos están viviendo una dulce etapa al inicio de una relación que acaba de oficializarse en un paraje que es muy significativo para la modelo de 32 años: la Feria de Abril. Después de unos años sin disfrutarla, la sevillana ha vuelto a pasear enfundando varios trajes de flamenca con los que ha marcado incluso tendencia. Pero no lo ha disfrutado sola, la modelo ha estado rodeada de amigos y de Pablo Marqués, su nuevo amor, posando juntos por primera vez. Una relación que ha tenido ya un inicio convulso ante los ataques en redes de Jota Peleteiro a ambos, exponiendo su relación desde el primer minuto a pesar de qué había rehecho ya su vida -motivo por el que rompió su matrimonio-. Y es que la pareja ya se atreve a utilizar el hastag 'siempre juntos' en sus fotografías.

Aquí han posado juntos por primera vez en una publicación del propio Pablo al inicio de la Feria de Abril con romántica dedicatoria incluida: "Me encanta verte sonreír @jessica_bueno Por mil sonrisas nuestras".



Ahora, una vez fuera de la Feria de Abril, la pareja ha aprovechado para publicar un vídeo corto de un abrazo con su chico en el que la modelo ha dejado unas bonitas palabras para su chico con una clara pulla: "Ahí, donde no sea necesario pedirlo; donde no tengas que cambiar para encajar y donde el interés se note. Ahí, donde te consideren una bonita obra de arte; donde te quieran tal y como eres; donde valga la pena quedarse para vibrar fuerte y arriesgarlo todo".

Un mensaje que ha sido respondido por Marqués demostrando que están viviendo su mejor etapa de enamorados: "Ahí donde todo es fácil, donde te cambien sin saber cómo para que des tu mejor versión, donde estés flotando constantemente, donde ya nada te importe por tener ese sentimiento, donde día tras día te demuestren un interés de ser feliz contigo. Ahí, quédate ahí".

No es el primer mensaje que la modelo ha lanzado en redes. Jessica también ha compartido unas románticas fotografías en las que se la puede ver abrazada a su nuevo amor sonriendo en tono sepia. Una imagen oculta en una galería de posados con un rojo traje de flamenca: "Media docena de miedos, pero ya coincidimos, ya estamos aquí, ya hicimos lo más difícil. Por eso quédate y agárrame fuerte, que vamos despacito, sin prisa, con cuidado, con ganas y con amor", ha escrito Jessica.

