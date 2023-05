Belén Esteban se ha mostrado totalmente indignada ante el veto que ha puesto Jesulín de Ubrique a 'Sálvame'. El torero ha pedido al programa 'Mi casa es la tuya' que no deje a su programa emitir fragmentos de la entrevista que le ha realizado Bertín Osborne. Una condición que ha hecho estallar a Belén Esteban contra Jesulín de Ubrique. "Pero ¿quién se cree que es? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Yo todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor, te da miedo", decía la colaboradora.



Belén Esteban asegura que no va a ver la entrevista del torero en ‘Mi casa es la tuya’: "Esta tarde he quedado con Laura Fa y luego con unas amigas", explicaba la colaboradora de ‘Sálvame’, quien en un primer momento asegura que ya responderá mañana, cuando le pongan los cortes en el programa.

Sin embargo,cuando Terelu Campos le ha dado la noticia de que el programa ‘Sálvame’ podría no emitir fragmentos de la entrevista. Belén Esteban se quedaba alucinada y estalla como nunca contra Mediaset: "¿Pero esto lo permite esta cadena?". ¿Por qué lo hace para que yo no hable? No entiendo como esta empresa lo permite.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Belén Esteban: "Mediaset, Mediafor o como se llame ahora mismo esta empresa"



madre mía es que a este paso no llegan al 23 de junio y les cierran la garita antes de tiempo jajajajajaja#yoveosálvame #SalvameNoSeToca#SalvameNoSeToca15M pic.twitter.com/3gs2of6sOb — telemagazine (@telemgzn) May 15, 2023

Belén ha querido recordar que hace cinco años se publica una carta durísima de María José Campanario y ella viene al 'Deluxe' como colaboradora y responde sin tapujos "por la cara"



"Pero es que me parece tan alucinante que digan que no se puede zapear. Pero ¿quién se cree que es? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Yo todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor, te da miedo",zanjaba Belén Esteban sin querer calentarse.