Este miércoles 3 de mayo, Humberto Janeiro reaparecía en los toros con su nueva pareja. El hermano de Jesulín de Ubrique está muy contento por los nuevos proyectos del torero, y es que pronto lo veremos en las cocinas más famosas de la televisión, Masterchef Celebrity. También volverá a Telecinco, en concreto para sentarse con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' para repasar su trayectoria profesional y personal. También Jesulín está preparando su docuserie al más puro estilo Soy Georgina o Tamara Falcó: La marquesa, dos de los grandes docurrealities sobre personalidades españolas producidos por Netflix con notable éxito. No se conoce la plataforma en donde se emitirá el docu del torero, pero tiene pinta de que va a ser un bombazo.

¿Cuál es el plato estrella del torero? Humberto confesaba que su hermano lleva practicando dos meses para el concurso y que le sale muy bien la mayonesa casera. Que vuelva a los platós de televisión parece que a Humberto no le ha sorprendido nada: "es una persona que se aplica…", por lo que confía que lo hará muy bien. También se le ha preguntado por el pequeño de la familia. Hugo, el cuarto hijo de Jesulín, está todo hecho un campeón y a su tío se le cae la baba con él: "está precioso". De sus sobrinas ha preferido no decir nada, y es que la cosa está calentita con Belén Esteban.

Gtres

Belén Esteban daba su opinión sobre el regreso de Jesulín de Ubrique a televisión. "¿Ha dado una entrevista a Bertín? Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual", así reaccionaba la colaboradora a la polémica noticia. Humberto Janeiro no quiere entrar en polémica: "no comment, no tengo ni idea, la verdad", pero sí ha defendido a su hermano al asegurar que su relación con Andrea es "perfecta".