Aitana tiene nuevo look con el que celebra su momento personal al lado de Sebastián Yatra. Una relación que ya está consolidada como demuestran las imágenes del cantante con el padre de Aitana. Hace unos días, la cantante avisaba de su entrada en su 'Era Alpha', con nuevo disco, 'Alpha', y nuevo single, 'Los Ángeles', ha aprobado el carnet de conducir y ahora también empieza una nueva etapa estilísticamente hablando. La extriunfita ha dicho adiós a su larga melena y ha cortado por lo sano, apostado con un corte bob con flequillo que le sienta de maravilla. Eso sí, sin renunciar a su seña de identidad: su flequillo. La artista ha compartido cómo ha sido el proceso de cambio con un vídeo en su cuenta de TikTok. Lo hace al ritmo 'Look What You Made Me Do', de Taylor Swift, y concretamente en la parte de la canción que dice 'The old Taylor can’t come to the phone right now. Why? Cause she's dead' ('La antigua Taylor no puede ponerse al teléfono. ¿Por qué? Porque está muerta').

El artífice de este cambio de imagen ha sido su peluquero de confianza Jesús de Paula, que ha compartido en sus redes en quién se ha inspirado para crear la nueva imagen de Aitana. Si hay mujeres que van a la peluquería con el recorte de una revista para pedir el mismo corte que una famosa, Aitana ha hecho algo similar. Su estilista se ha inspirado en una fotografía de Victoria Beckham, de los noventa, cuando todavía se apellidaba Adams y era conocida como la 'pija' de las 'Spice Girls'.

Un corte que cuando se puso de moda, Aitana solo tenía 5 años. Pero que esta primavera es tendencia. Se trata de un bob más corto en la parte de la nuca y es perfecto para todo tipo de pelo porque se puede llevar si lo tienes liso como Aitana, ondulado o con pelo curly.



Aitana está encantada con su nuevo look y así lo ha demostrado compartiendo en Instagram varias imágenes con su nuevo look. "αlpha eraaaaaa", escribe la cantante en sus redes, usando la 'a' del alfabeto griego. El post de la artista ha recibido cientos de mensajes, entre ellos el de su pareja, el cantante Sebastián Yatra, que también parece encantado con el cambio de look radical de su pareja. "Uyyyyyyyy", comenta junto a tres emojis: llama de fuego, corazón atravesado por flecha y tijeras.

