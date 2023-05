Aitana celebra una buena noticia: ha aprobado el carnet de conducir. Fue el pasado marzo cuando la cantante le confesaba a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que estaba inmersa en las clases prácticas de conducir y que uno de sus objetivos era sacárselo cuando antes y, mes y medio después, ya lo ha conseguido. Como asegura 'Informalia', la novia de Sebastián Yatra ha aprobado el examen de conducir y, como era su deseo, ya puede ser una conductora de primera. Sacarse el carnet de conducir era uno de los objetivos de Aitana para este año y hace tres años ya le confesó a Pablo Motos que estaba preparándose para ello pero no ha sido hasta 2023 cuando lo ha conseguido como ella misma le aseguró al presentador.

Aitana aprobó el examen teórico de conducir el 29 de marzo

Como ella misma reveló en 'El Hormiguero' ya había aprobado el examen teórico y le faltaba el práctico. "Le dije a mi profesor que intentase que no cayera el 29 o el 30, que saco canción. Y me llama y me dice que le han dado cita para el 29 por la mañana", explicó sobre el test teórico que aprobó el pasado marzo. Tras la teoría, llegó la práctica y Aitana recibió clases en una autoescuela de Madrid como puedes ver en estas fotos de DIEZ MINUTOS. La cantante, acompañada por Sebastián Yatra que acaba de comprar casa en Madrid y la ayuda de su profesor, se ponía al volante de un vehículo y recorría las calles de Madrid aunque, en 'El Hormiguero', reconoció que había tenido algunos problemillas de principiante.

Aitana reconoció que, en las prácticas en la autoescuela, se le calaba el coche

"Me da rabia que se me cale el coche, pensé en sacármelo en automático, pero me dijeron no, sácatelo en marchas y claro se me cala y por la calle como que me conocen el coche de la autoescuela, estoy con el coche con las gafitas", explicó Aitana en 'El Hormiguero' sobre sus clases prácticas. Además, explicó que sus fans la reconocen y le hacen vídeos. "Luego el coche no arranca y me hacen fotos", confesó. DIEZ MINUTOS fue testigo de una de las clases prácticas de la cantante por las calles de Madrid. La cantante, con gafas como ella misma explicó, al volante atendía las explicaciones de su profesor mientras su novio, Sebastián Yatra, iba sentado en el asiento trasero. Ahora podrá pasearle como copiloto.



Seguro que el cantante colombiano es una de las personas que más se han alegrado por el aprobado de Aitana. Y es que los jóvenes se han vuelto inseparables y tanto les vemos de compras en Miami como de vacaciones en la República Dominicana. Además, la pareja cuenta con la aprobación de los padres de Aitana ya que hace unos días Sebastián Yatra estuvo en el tenis con su suegro, Cosme, padre de la cantante.

Aitana, como cuenta Informalia, se ha sacado el carnet en la autoescuela del centro de Madrid.

