Laura Escanes desvela si le gustaría participar en 'Supervivientes'. En la nueva entrega de su podcast 'Entre el cielo y las nubes', que puedes escuchas en Podimo, la creadora de contenido, que hace unos días aclaró cómo es su relación con su ex Risto Mejide, recibe a una compañera de profesión: Verdeliss y juntas charlan sobre redes sociales, amistades, maternidad y televisión. Para empezar su charla comentan dos temas 'calientes': las agencias de influencers y la lactancia materna. La ex de Risto Mejide revela que ha cambiado de opinión sobre dar el pecho. "De la que me he bajado es que yo decía que no iba a dar el pecho a mi bebé, es más no lo hice, pero con el tiempo, cuando mi hija empezó a ser más mayor, pensé: "¿Cómo hubiera sido si le hubiera dado el pecho?", tenía ese "y sí...", de no haberlo intentado. Si ahora tuviera otro hijo, puede que se lo diera y que haya cambiado de parecer", confiesa Laura.

Laura Escanes habla con Verdeliss sobre maternidad: "Cuando se meten con mi hija, me duele"

Laura Escanes revela que, en los primeros meses de Roma, hablaba mucho con sus seguidores sobre su maternidad y Verdeliss opina que, entre tus seguidores cuando se habla de maternidad, hay dos bandos. "O te ayudan muchísimo o creo que la maternidad es lo más juzgado que puede existir. Tienes que ser la madre perfecta y como no lo seas ya te llaman egoísta" revela Verdeliss y la ex de Rrsto Mejide está de acuerdo con ella. "A mí que me critiquen, me da igual. Pero cuando se meten con mi hija, con el tiempo que paso con mi hija, me duele. Yo dejé de mostrar mi vida con ella porque se juzga todo el rato", dice la.

Laura Escanes y Verdeliss son madres y ambas reconocen que sus amistades cambiaron tras su maternidad. "Con mi segunda hija, hace 12 años, mis amigas no vinieron y recuerdo ver Facebook y ver cómo comentaban la noche anterior que habían salido y el vestido que llevaban y pensé: "Jo, acabo de tener una hija. Lo más importante de mi universo y vosotras estáis pensando en si os combina la falda con la camiseta". Ahora lo veo desde otra perspectiva y entiendo que, para ellas, lo importante era eso, pero me enfadé tanto que corté la relación", reconoce Estefanía.

Verdeliss: "Me han tanteado para ir a 'MasterChef' y a 'Supervivientes'"

Laura Escanes y Verdeliss hablan de sus proyectos laborales fuera de las redes sociales y Estefanía revela que "ahora mismo, facturo más con mi empresa que lo que gano con redes sociales" explica Verdeliss y Laura reconoce que le ha picado el gusanillo de la televisión y le pregunta a Estefanía sobre su experiencia en televisión ya que participó en 'GH VIP'. "Yo siempre digo que no estuve en la tele. Estuve en la casa de Gran Hermano... A mí me flipaba esa idea, con 18 años me presenté y a los pocos años después, eran ellos los que me estaban llamando para ir al 'VIP'. Me cuestioné mucho el ir o no, por las críticas que iba a recibir, pero me encantó. No he podido seguir por ahí, porque la gente que está en este tipo de programas debe de generar crítica y saber convivir con ello. Yo no soy capaz", desvela y Laura le pregunta si se ha planteado volver a algún reality. "Se han tanteado dos. 'MasterChef', pero me daría vergüenza y cocino cuatro cosas. Creo que haría el ridículo total y lo descarté. Y luego 'Supervivientes', me atrevería, pero creo que es muy duro el aburrimiento, me da mucha angustia no conocer las horas y lidiar con eso", dice Verdeliss y la ex de Risto Mejide desvela si a ella le gustaría viajar a Honduras. "Ir a 'Supervivientes' me encantaría por la experiencia, pero no me atrevo por todo lo que le rodea. El plató está lleno de trapos sucios y a mí eso no me gusta", aclara.

Verdeliss se confiesa con Laura Escanes: "Estoy 100% a favor del aborto... No hay motivo religioso detrás de tantos hijos"

Además, los seguidores también le preguntan a Verdeliss cuáles de sus ocho hijos fueron deseados y cuáles no. "Mi primer hijo. Éramos jóvenes, nos acabábamos de independizar y jugamos con fuego. Al primer mes me quedé embarazada y llevábamos medio año juntos. Yo estoy convencida de que ni mi familia ni la suya apostaban por nuestra relación. Además, estábamos en una situación precaria. Y mi tercera hija tampoco estaba buscada por eso se lleva tan poco tiempo con Irati" y se declara a favor del aborto. "Estoy 100% a favor del aborto. Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, sentía que era madre de ese niño y no quise abortar, pero estoy a favor. Tampoco somos del Opus, no hay motivo religioso detrás de tantos hijos. Aritz y yo tenemos muchos hermanos, fue una experiencia bonita y quisimos replicarlo en nuestros hijos. Entre Laia y Julen, tuvimos un disgusto y me tomé la píldora del día de después, los hijos que lleguen que sean porque estoy en un momento bueno y en el que lo deseo. Hay que proteger ese poder de decisión. Hay pocas cosas peores en la vida que tener un hijo cuando no lo has buscado o cuando lo tienes por el imperativo de la sociedad", afirma rotunda.