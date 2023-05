Laura Escanes ha vuelto a hablar de la excelente relación que mantiene con su exmarido, Risto Mejide. Cuando la expareja comunicó su separación en septiembre del año pasado fue un gran shock para todos sus seguidores. Nadie se esperaba que una de las parejas más queridas y estables del panorama nacional anunciasen el fin de su relación tras siete años juntos y una hija en común. Ambos han vuelto a encontrar el amor tras su divorcio. Mientras Laura sale con el cantante Álvaro de Luna, el publicista ha encontrado el amor con la farmacéutica Natalia Almarcha.

Aunque desde el momento en el que pusieron punto y final a su pareja han dejado claro que entre ellos existe una relación cordial, se ha cuestionado mucho cuál es la verdadera relación de la influencer y el publicista tras su ruptura. Y una vez más, Escanes ha vuelto a pronunciarse sobre el tema. Laura ha dejado claro que no existen malos rollos entre ellos, aunque le dolió que una conocida revista omitiese su nombre a la hora de hablar del podcast que ambos tenían.

Su podcast: 'Cariño, ¿Pero qué dices?', fue considerado uno de los 50 mejores de España. Pero a la hora de hablar de el, solo fue reconocido con el nombre de Risto Mejide. Esto, como es lógico sentó mal a la influencer. Y así lo dejó claro a través de sus redes sociales. "Se han dejado poner a alguien en este podcast. El proyecto no era solo suyo", sentenciaba a través de redes sociales.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Posteriormente, la publicación rectificaba y reconocía a Laura. Ahora, Laura ha tenido que salir al paso de esta polémica y como siempre lo ha hecho con mucha amabilidad con la prensa a la hora de responder a sus preguntas.

"Yo me lo tomo con ironía, pero es verdad que según qué cosas te pueden afectar", comenzaba diciendo: "El podcast es un proyecto del que yo me siento súper orgullosa y estoy feliz de que se nos reconozca a los dos". Y volvía a recalcar la buena relación que existe entre ellos: "Hay buen rollo, para los dos lo más importante es Roma y así lo mantenemos".

El presente, como el mejor momento de su vida

Sobre sus declaraciones sobre el mejor sexo de su vida que se hicieron tan virales, Laura asegura que es algo que no iba como una indirecta a su ex. Ella vive el presente y para ella siempre es el mejor momento de su vida el que está viviendo en ese momento.

"Si estás en una relación y no piensas que estás en tu mejor momento, no estés en esa relación", sentenciaba sobre ese comentario dejando claro que no es una "pullita a su ex". Además, asegura que está muy enamorada de Álvaro de Luna. "Es el mejor para siempre", expresaba.

No cambiaría nada de su pasado, ni lo malo

Pero está claro que lo que es hoy se lo debe a su pasado: "No cambiaría nada de mi pasado. Lo que soy hoy es por todo lo que he hecho en el pasado. No me arrepiento de nada. He sido muy feliz". Laura ha asegurado que no borraría nada de su pasado, ni siquiera lo malo. Según ha querido recalcar la influencer lo malo que ha pasado es el aprendizaje para su futuro.