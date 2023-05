Aunque parezca que a Juan del Val le persigue siempre la polémica, lo cierto es que es el propio colaborador el que va detrás de ella, y su última actuación en el programa de su mujer, 'La Roca', en La Sexta, es una buena muestra de ello. Tras la actuación de Blanca Paloma y su 'Eaea' en Eurovisión, con un poco deseable 17º puesto en la clasificación, Juan, que reconoció en el 'show' que no le interesaba nada el Festival de Eurovisión, se permitió el lujo de criticar la actuación... y, como era de esperar, le han llovido las críticas en redes sociales. Te desvelamos todo el embrollo en el vídeo superior.

El marido de Nuria Roca no tuvo problema en afirmar que le provocaba un profundo "desinterés" el programa: "Yo tengo un enorme desconocimiento sobre este festival, que me provoca muchísimo desinterés. Lo manifiesto y siempre lo he manifestado porque nunca he pensado que lo tenga", empezó diciendo, sorprendido también por la comparación que hizo la colaboradora Patricia Cerezo de la canción de Blanca Paloma con Rosalía. Y no contento con ello, fue brutalmente honesto con su opinión: "Blanca Paloma creo que es una buena intérprete, canta muy bien, esto me parece indiscutible, (pero) creo que la canción es peor que golpearte la espinilla contra una mesilla, es una cosa insufrible", dijo sin cortarse.

Otras de las grandes polémicas del Festival fueron los 5 puntos que España recibió del televoto, una de las puntuaciones más bajas de la noche, pero con la que Juan parecía estar de acuerdo: "Yo creo que, si la votación popular le da cinco puntos, pues bastantes son", señaló, dejando claro que la canción que España llevó tras ser elegida en el Benidorm Fest no era, ni de lejos, de su agrado.

Otros colaboradores parecían también bastante críticos con la elección del 'Eaea' para representar a España en Eurovisión, como Gonzalo Miró: "A lo mejor no es el día para decirlo y sí el día del Benidorm Fest, pero, ¿por qué cuando encontramos un camino que parece que funciona nos vamos a un extremo completamente distinto? Cuando Chanel te funciona, ¿por qué lo cambias?", defendió. "Nunca ha funcionado nada que tenga que ver con las raíces flamencas en el festival", añadió por su parte Nuria Roca, una reflexión que hizo también recientemente el cantante Raúl y por la que le llovieron las críticas de los defensores de Blanca Paloma.

A pesar de todo, y gustos personales aparte, lo que no se puede negar es que la artista defendió su tema de 10 e hizo todo lo que estuvo en su mano.