Chanel Terrero ha demostrado ser una de las mayores fans de Blanca Paloma desde el momento en el que coincidieron en el Benidorm Fest 2022, por lo que verla ganar la siguiente edición y, ahora, camino de cumplir su sueño de representar a España en el Festival de Eurovisión es para ella todo un orgullo. Entre ambas cantantes se ha fraguado una amistad desde el momento en el que coincidieron en la cafetería del Benidorm Fest y por eso no extrañó verlas bailando sevillanas cuando Chanel entregó el trofeo de ganadora a la ilicitana.

Ahora, con toda la experiencia acumulada de la edición anterior, Chanel ha querido enviar un mensaje de ánimo a Blanca Paloma a través de las redes sociales, animando a todos los españoles a enviarle las mejores energías a la cantante: "Una cosa… ¡¡¡¡todos con Blanca Paloma hoy a enviarla nuestra mejor energía !!!!! ¡Qué se enamore de ti Europa, pichona!".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una cosa… TODOS CON BLANCA PALOMA HOY A ENVIARLE NUESTRA

MEJOR ENERGIAAAAAAA !!!!!

¡Que se enamore de ti europa pichona! ✨ — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) May 13, 2023

El tuit ha sido apoyado rápidamente por más de tres mil personas que han aplaudido el buen rollo que hay entre ellas y el apoyo que desde el minuto uno Chanel le ha brindado a su sucesora en el Festival, aunque no vaya a estar presente en la final de Liverpool.

Este año Blanca actuará en octavo lugar y, aunque hacerlo en la primera mitad nunca fue un buen síntoma, en la era post internet en la que el tema 'Eaea' lleva semanas resonando por Europa, todo parece indicar que nos va a dar buena suerte. Las apuestas han colocado la apuesta de España en el top 10, eso sí, siempre por detrás de Loreen y es que parece que la sueca tiene todas las de ganar en este festival después de haberlo hecho ya en 2012.