El próximo 13 de mayo es un día de lo más esperado para muchos, y es que se celebra el 'Festival de Eurovisión 2023' Este jueves 4 de mayo hemos podido conocer lo que Blanca Paloma ha escogido para darlo todo ese sábado y nos ha sorprendido mucho.con un impactante corpiño que es una auténtica obra de arte. El proyecto de diseño plantea una evolución a nivel estético y formal en cuanto a texturas, acabados y materiales. "Se trata de un crecimiento escénico potenciado a nivel visual desde el vestuario y junto con el resto de la propuesta artística", explica Paola de Diego, creadora del concepto."Es una escultura que se ha hecho sobre su propio cuerpo.explica Raúl Amor, figurinista de RTVE y estilista de la ilicitana en Eurovisión.Está claro que las miradas se las lleva el corpiño pero el look entero está compuesto por tres piezas muy importantes con significado. El pantalón, de inspiración de corte goyesco o, más comunmente llamado de cintura alta al estilo torero, es de cuero blanco. La piel del pantalón, que simula a la de una serpiente, es una alusión a la naturaleza, a lo terrenal, una textura viva: "Te mudas de piel porque ya no cabes en ella, has crecido como persona, te quitas los complejos, las ataduras, las limitaciones y sigues creciendo como mujer, como artista, como ser humano", explica el estilista. También es importante las cintas que rodean uno de los brazos de la artista. Un complemento que ya le habíamos visto en las actuaciones del Benidorm Fest.