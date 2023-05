Blanca Paloma vive su gran día y son muchos los pichones, como ella califica a sus seguidores, que están rendidos a ella. Pero no sólo personas anónimas y muchos fans, sino también celebrities y exrepresentantes del Festival de Eurovisión que le han mandado todo su ánimo conviertiéndose en talismanes para darlo todo en una gran actuación. Entre ellos están Alfred García, Mónica Naranjo o Chanel, nuestra representante en el prestigioso certamen el año pasado y que siempre ha estado entre las apuestas de las favoritas para lograr el micrófono de cristal como te hemos contado en directo. También Blanca Paloma se ha acordado de sus fans con un mensaje.

Mónica Naranjo le ha mandado ánimo y sobre todo le ha deseado que lo disfrute mucho para que este momento de Eurovisión se convierta en uno de los mágicos momentos de su vida.

💥El mensajes de @monicanaranjo a Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb):



“Disfruta de #Eurovision2023 porque sin duda va a ser uno de los momentos más importantes de tu vida. Disfruta, porque ganar ya has ganado”.



👉🏼https://t.co/rLjClso2mO pic.twitter.com/yH8fFPU3CZ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 13, 2023

El cantante y compositor José Otero también se ha sumado a felicitar a Blanca Paloma por su trabajo.

Querida @BlancaPaloma_rb por fin llegó tu día ❤️ Estoy MUY orgulloso de ti, del trabajazo que has hecho, de las ganas que le pones, del amor y el corazón que siempre das a los demás.

vas a brillar como has hecho siempre ❤️ quiero mucho 🇪🇸❤️🕊️ VAMOS ALLÁ LA BLANCA PALOMA pic.twitter.com/Dv7u2qs9mL — Jose Otero (@Joseoteromusic) May 13, 2023

Miki Núñez, que representó a España en 2019, sabe perfectamente lo que es subirse a un escenario tan importante como el de Eurovisión y destaca el enorme talento de Blanca Paloma.

"No necesitáis suerte porque tenéis todo lo que hace falta: TALENTO y una CANCIONACA"@mikinunez , representante de España en #Eurovision 2019, dedica estas palabras a Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb) y sus 'palomitas'https://t.co/dsQfDUNuaj #Eurovision2023 #EurovisionRTVE pic.twitter.com/KwnNwjSilN — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 12, 2023

Alfred García también se subió al escenario de Eurovisión y ahora lanza un gran mensaje a la representante española de 2023 por su talento y para que disfrute el momento.

“Gracias por cuidar la música como lo haces y gracias por tu compromiso. Estamos contigo” ✨@alfredgarcia manda estas cariñosas palabras a Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb)https://t.co/dsQfDUNuaj #Eurovision2023 #EurovisionRTVE pic.twitter.com/bmlwPy5Yge — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 12, 2023

Daniel Diges es otro incondicional de la artista española que nos representa este año y le ha dedicado un cariñoso mensaje.

Beatriz Luengo, firme apoyo de Blanca Paloma y fan incondicional.

Hoy es el día de @blancapaloma Que brille Europa con tu voz que suena a raíz y a tierra mojada, tus flecos que representan cada niña vestida de lunares, que se sienta el rojo pasión de nuestra linda Españita y esa flecha de tus manos llegue al infinito 🚀 #Eurovision — Beatriz Luengo (@EsBeatrizLuengo) May 13, 2023

Y claro no podía faltar el dulce mensaje de Chanel que el año pasado dejó el pabellón muy alto al quedar en tercera posición.

Una cosa… TODOS CON BLANCA PALOMA HOY A ENVIARLE NUESTRA

MEJOR ENERGIAAAAAAA !!!!!

¡Que se enamore de ti europa pichona! ✨ — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) May 13, 2023

Lo cierto es que Blanca Paloma ha revolucionado el escenario no sólo con su arte sino también con su estilo, un estilo personalizado incluso en sus gestos con su pose de arquera y también con su especial look para Eurovisión.

Se trata, además, de un certamen en el que se ha estrenado el sistema de votaciones para el famoso certamen musical.