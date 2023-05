Miriam, la hija pequeña de Ginés Corregüela, no puede más. La joven lo ha dado todo por defender a su padre en el concurso de 'Supervivientes', pero tras los feos que ha tenido hacia ella y su madre por defender a su actual novia, Yaiza Martín, la jienense decidía apartarse de la defensa de su padre. Acuciada por las polémicas y los rumores de infidelidades indefendibles de su padre, Miriam decidía echarse a un lado, pero eso provocó que le salieran detractores por otro lado: los fans de su padre y Yaiza, que no han tenido misericordia con ella en las redes sociales.



Ha sido la propia Miriam la que lo ha denunciado a través de Tik Tok: los insultos, amenazas y las faltas en general que recibe a través de sus perfiles se han salido de madre, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el hecho de que se metan con su estudios y su trabajo, maestra. Una profesión que adora: "Muchas veces os habéis metido con mi profesión y habéis dicho que vaya lástima de niños. Esa es mi vocación, yo he estudiado para ello y no tengo que demostrárselo a nadie. Creo que ni yo ni nadie merecemos que os metáis con nuestra profesión porque los estudios no justifican los actos. Lo importante es ser feliz con los estudios o la profesión que te dé la gana", sentenciaba.

Además, aprovechaba también para defenderse de los feos comentarios que le han hecho algunos usuarios por no haber ido al plató a recibir a su padre a su vuelta de Honduras, algo que era bastante evidente que no iba a ocurrir teniendo en cuenta su relación con Ginés. Todo ello ha hecho que Miriam no pueda soportar la presión y haya acabado 'explotando': ha tomado la drástica decisión de alejarse un tiempo de las redes sociales y de los medios para evitar que todo eso le afecte a su salud mental. "Está de vacaciones, se está alejando unos días", contaba en 'Sálvame' José Antonio León, y añadía que ya "no quiere participar en nada". Ginés, por su parte, parece que quiere todo lo contrario: cambiaría 'Supervivientes' por el 'Deluxe'.