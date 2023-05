A pesar de que Ginés Corregüela llevaba una gran carrera como concursante de 'Supervivientes 2023', lo cierto es que todo se empezó a torcer para él en el momento en el que empezó a recibir visitas en Honduras: algo se le removió por dentro al ver a su ex mujer y a su hija juntas, y hasta llegó a confesar que dejaría a su novia y volvería con su ex, pero cuando Yaiza apareció en la isla para cantarle las cuarenta, se volvió a ablandar y se desdijo, aunque sin duda, su gran punto de inflexión fue cuando se anunció a Yaiza Martín como nueva concursante de pleno derecho en el concurso, y él mismo lo ha terminado de reconocer tras ser expulsado.

Ginés se volvió mucho más inestable como concursante con la llegada de Yaiza, y es que las polémicas de su novia le han terminado salpicando por defenderla: "No me siento orgulloso del concurso que he hecho. Lo podía haber hecho mejor. No tenía que haber recibido ninguna visita. Con cero visitas, no sé si habría llegado a la final, pero me habría acercado bastante", ha reconocido en su entrevista post concurso en Honduras con las preguntas de los telespectadores, donde también presumió de una tremenda pérdida de peso. Ahora también tiene un nuevo frente abierto tras saberse que Yaiza podría estar embarazada en medio de la tormenta que les rodea.

Además, también ha reconocido que se arrepiente de cómo defendió a Yaiza: "He ido casi siempre de cara, menos el día que tuve que defender un poquillo a Yaiza... no es que mintiera, pero dije que no había oído nada. Ese fue el momento en el que no fui de cara", dijo refiriéndose a los insultos de Yaiza a Asraf.

Ginés se moja y revela el peor concursante de 'Supervivientes 2023'

El jienense tampoco ha tenido pelos en la lengua para revelar qué piensa de algunos de sus compañeros, y en concreto de Jonan Wiergo, al que ha calificado de "vago": "Está todo el día tomando el sol y no hace nada. No se merece estar a estas alturas en el concurso", se ha desquitado.

