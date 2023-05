Manu Tenorio saltó a la fama con 'Operación Triunfo', un éxito que le cambió la vida, no solo porque los espectadores le paraban por la calle para abrazarle y decirle que era el vivo retrato de Paul Newman por el color de sus ojos, sino por su estilo y su manera de gestionar la fama sin estridencias, que ha mantenido a lo largo del tiempo. Casado con la periodista Silvia Casas, el pilar de su vida, y padre de un niño pequeño, Manu comienza la temporada con un nuevo single titulado 'Tu teoría', un tema compuesto por él."Me he inspirado en las relaciones personales, el miedo a no recibir lo mismo que damos y que con frecuencia tendemos a esconderlo, cuando debería ser al contrario. Porque cuando una persona siente unas emociones puras, de amor, cariño, lo que tiene que hacer es exteriorizarlas", nos confiesa.

En 2022, Manu Tenorio publicó el disco 'La verdad' en el que "recuperaba un poco la figura del cantante melódico universal, de los que el más grande, sin duda, es Julio Iglesias. Una figura que está ahí y ha sobrevivido a tantísimas modas y generaciones", algo que restacará en su nuevo disco "ese estilo, muy elegante, con buen gusto, orgánico". Son más de dos décadas encima de los escenarios y el cantante reconoce que tiene una canción que siempre le acompaña, 'Tu piel': "Fue la que me hizo popular. Esa siempre estará ligada a mi piel. Me la piden en todos los conciertos y para mí es un premio, pues como decía Charo Reina, 'canción conocida, canción aplaudida'". Otra de las canciones que siempre le acompañará será 'Lucía', de Joan Manuel Serrat. "Tuve la oportunidad de cantarla con Serrat. Esa fue una experiencia con la que cristalicé todos mis sueños, los anhelos de la infancia", destaca.

Manu Tenorio nos cuenta que dedicarse a la música "fue una vocación que descubrí poco a poco, de manera fortuita, porque la escuchaba de pequeño. Fue a través de un amigo que tocaba el piano en el grupo 'Sombras de cristal'. Me escucharon cantar y se volvieron un poco locos. Luego monté otro grupo y, más tarde, una orquesta, hasta que llegó la oportunidad como cantautor en 'La carbonería', un local muy famoso de Sevilla hasta que llegó la oportunidad de 'Operación Triunfo'".

Manu Tenorio: "OT fue una explosión de popularidad"

El ser concursante de la primera edición del concurso musical supuso "un giro de 180 grados, un giro radical, una explosión de popularidad a un nivel muy alto, que me llegó en muy poco tiempo. Antiguamente, un artista sacaba su primer disco, iba haciendo paulatina su carrera; el nuestro fue fulminante".

Fue un éxito de la noche a la mañana al que intentó adaptarse como pudo. "Lo que necesitábamos era que nos ayudaran a gestionar toda aquella popularidad, ya que ninguno estaba preparado para asumir aquella presión. A mí me afectó porque la finalidad que buscaba no era ser famoso, sino ser cantante, artista y hacer una carrera, algo muy diferente", nos confiesa.

Manu Tenorio: "Silvia siempre ha estado a mi lado"

Manu reconoce que no se arrepiente de cómo actuó entonces. Era joven y sin experiencia pero ahí entró en juego su mujer, Silvia Casas. "Tuve suerte cuando encontré a Silvia, mi esposa. Una persona estable, que conocía este mundo porque es periodista y tiene mucho talento. Siempre ha estado a mi lado, quien me ayudó a mantener la estabilidad, porque una compañera que no esté a la altura de tu trabajo, puede arruinarte o hundir tu carrera", explica el cantante, que en octubre celebrará su décimoquinto aniversario de boda con Silvia. Son padres de un niño Pedro, por el que Manu siente una verdadera debilidad. Uno de sus grandes placeres es llevar al pequeño al colegio. "Llevar al niño al colegio es uno de mis grandes placeres, pues, aunque él no se dé cuenta le trasmito seguridad, que le va a ayudar cuando sea adulto", desvela.

El ex triunfito confiesa que igual que ha vivido momentos muy buenos en la música, también ha pasado por etapas muy duras, en las que las discográficas le cerraron las puertas. "Era el no por el no. Siempre he sido muy terco, he sido muy consciente de lo que quería ser. Desde hace años me hice independiente y aprendí a gestionarlo todo solo", desvela. Pero Manu siempre ha tenido "el cariño de muchos medios de prensa, televisión, radio, que siempre me dejaron un hueco" y da las gracias por ello.

"Me encanta esta foto porque estamos Silvia, mi mujer, Pedro, mi hijo, y yo en Bahamas, pasando unas felices vacaciones", nos cuenta Manu.

