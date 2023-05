La guerra entre Shakira y Piqué parece que nunca va acabar. Se pensaba que en cuanto la cantante se mudara a Miami, la tensión con su ex cesaría pero parece que va de mal en peor. Está a punto de cumplirse un año del anuncio de su separación y aún siguen estando de actualidad por los pasos que dan los protagonistas. El último movimiento lo ha hecho la colombiana, y es que Shakira ha sacado nueva canción, con videoclip incluido afectando directamente de nuevo al futbolista. Lo malo es que esta vez no solo se quedan en palabras, sino que hay algo en el videoclip que ha desconcertado por completo al catalán. Los hijos de Shakira y Piqué participan en la nueva canción de la artista y el futbolista estaría totalmente en desacuerdo con esta acción.

'Acróstico' es el nombre de la emotiva canción en la que Shakira habla de la valentía que ha sacado tras el daño que le ha hecho su ex pareja. En el videoclip aparece la artista junto a sus hijos tocando el piano en medio de una habitación repleta de cajas que reflejan su huída de Barcelona. "Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos", dice Shakira en la canción.

Esta canción no tardaba en hacerse viral y parece ser que Gerard Piqué no estaba al tanto de este nuevo golpe. La periodista Lorena Vázquez revelaba en 'Y ahora Sonsoles' que el exfutbolista se enteró de la participación de sus hijos en el videoclip "cuando ha visto la luz". "Él no lo sabía, ni se le ha pedido permiso, ni autorización y parece ser, que ni sus hijos se lo habían dicho". Hace pocos días Piqué viajó a Miami y sus hijos no le habría comentado nada. "Está en shock. Ha hablado con su abogado para ver qué se puede hacer al respecto" , revelaba Marisa Martín Blázquez.

Según ha contado la artista, sus hijos habría elegido libremente participar en la canción. "Han estado a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me pidieron formar parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", declaraba orgullosa. Pilar Mañé, abogada de la colombiana en España aclaraba que su cliente no ha hecho nada perjudicial: "Lo que hace siempre lo hace bien hecho y los niños están preservados y la situación ahora está estupenda".