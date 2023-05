Irene Rosales vuelve a pasar por quirófano y revela el motivo de su intervención. La esposa de Kiko Rivera está centrada en su faceta de creadora de contenido y, a diario, comparte su día a día con sus más de 678.000 seguidores de Instagram. La nuera de Isabel Pantoja es muy activa en redes sociales y tanto comparte sus colaboraciones con diferentes marcas y firmas como eventos familiares como el pasado marzo cuando celebró nueve años de amor con su marido. Irene Rosales también se atreve a compartir sus recetas favoritas y, hace unas semanas, explicó la elaboración de los noodles con verduras y pollo.

Irene Rosales bromea sobre su indumentaria para pasar por quirófano

En la mañana del viernes 19 de mayo, la esposa de Kiko Rivera, que horas antes se había acordado de su padre, fallecido en noviembre de 2020, y aficionado del Sevilla quien se habría alegrado del paso de su equipo a una nueva final de la Europa League, ha compartido unos Stories de Instagram que han preocupado a sus seguidores. Con mascarilla, gorro de quirófano y una bata, Irene Rosales desvelaba que se disponía a entrar en quirófano pero enseguida ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando el motivo de su intervención.

@irenerova24 Instagram

Irene Rosales se disponía a entrar en quirófano para quitarse unos lunares y, haciendo el gesto de la victoria, no dudaba en bromear sobre la indumentaria que debía lucir para la operación. "Hola, me voy a quitar unos lunares y parece que voy a tener una cesárea" escribía junto a la imagen. Poco después, ya desde su casa, ha explicado cómo ha ido la intervención. "Me he escapado esta mañana a quitarme dos lunares: uno que tenía aquí en el cuello y otro dentro del ombligo que ya estaba muy, muy feo y me lo tenía que quitar ya. Pero me han vestido que digo no sé si vengo a una cesárea porque he tardado dos minutos literal, ha sido súper rápido", contó.

No es la primera vez que la esposa de Kiko Rivera, que perdió a su tía materna hace unas semanas, pasa por quirófano. En 2017, se operó el pecho y, en mayo de 2021, volvió al quirófano para cambiarse las prótesis porque estaba deterioradas. Además, la influencer no tiene problemas en reconocer que se ha sometido a otros retoques estéticos como un aumento de labios o bótox.