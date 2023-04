A Irene Rosales le gusta cuidarse pero sin pasar hambre, y mucho menos renunciar a los platos que más le gustan. Por eso la mujer de Kiko Rivera ha querido compartir con todos sus seguidores una receta de lo más 'fit' con la que en menos de 10 minutos tiene un plato rico, sano y sabroso. Para ello la modelo sevillana utiliza los siguientes ingredientes.

Noodles de verdura y pollo

-Noodles

-Verduras

-Mazorquitas maíz

-Pollo

-Soja

-Soja dulce



Para hacer aún más fácil esta receta, en vez de comprar la verdura fresca, Irene Rosales utiliza la verdura precocinada en bolsa. En su caso brócoli, coliflor y zanahoria. Lo primero que hace es meter seis minutos al microondas las verduras en su propia bolsa de plástico.

Tras esto, corta el pollo y lo hace a la plancha. Añade las verduras ya cocinadas a la sartén, después las mazorquitas de maíz cortadas en trocitos. Acto seguido, la soja dulce y remueve todo.

Mientras va cogiendo sabor todos los ingredientes. En otra cazuela pone a hervir agua y una vez hirviendo añade los noodles. Los deja hervir durante cuatro minutos.

Una vez hechos los fideos los añade a la mezcla anterior y añade más soja, tanto dulce como normal.¡Y listo! Un plato perfecto para un día que tengas antojo de comida asiática y te apetezca algo sano.

La nuera de Isabel Pantoja se suma a la moda de otras famosas que comparten sus recetas en redes sociales.Elsa Anka nos ha enseñado a hacer pasta de arroz integral; Vicky Martín Berrocal, aguacate al horno; Ana María Aldón garbanzos con langostinos; Irene Rosales, minibocados de calabacín; Lourdes Montes, pasta con berberechos; Patricia Montero, zumos detox y María Castro nos ha enseñado a hacer rosquillas de anís.

