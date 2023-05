Con la boda de su hija Tamara Falcó en el foco mediático por la polémica de su vestido, Isabel Preysler también está de plena actualidad, y es que la madre de la novia siempre es una parte fundamental en los enlaces. Sin embargo, la 'reina de corazones' también se las apaña para ser noticia por sí misma y, tras su sonada ruptura con Vargas Llosa en 2022, este mismo 23 de mayo hemos sabido que Isabel se lanza a un nuevo proyecto que la tendrá ocupada en los siguientes meses: un programa de la mano de la plataforma Disney+, y ya se han sabido algunos detalles sobre lo que nos puede mostrar Isabel próximamente.

A sus 72 años, Isabel no quiere quedarse encerrada en su casa porque aún tiene mucho que ofrecer, y con este proyecto abrirá las puertas de su hogar, según confirman desde Disney+, "para mostrar cómo prepara una de las épocas más especiales del año". De momento no han querido dar más detalles, aunque por estas palabras, y desde la suposición, y a falta de confirmación, todo parece indicar que se trataría de un especial en el que Isabel enseñará cómo decora su casa por Navidad. Lo que no se sabe es si habrá cameos de sus hijos u otros famosos, pero sin duda, tras ver cómo se desarrollaba 'La marquesa' en Netflix -el reality de Tamara Falcó del que ya se ha sabido que no habrá segunda temporada-, no van a faltar alicientes, momentazos ni invitados.

Isabel Preysler en su foto promocional para su especial en Disney+ Foto: Antonio Terrón

Otro detalle que también se ha hecho público ha sido que el formato estará producido por Fremantle, responsable de shows de éxito como 'Got Talent España' o 'Mask Singer: adivina quién canta', dos de los 'talent shows' más fructíferos de nuestro país, por lo que tendrá el sello de garantía de una de las productoras más solventes.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, también de actualidad en el programa de Bertín Osborne

La familia de Isabel Preysler sabe aprovechar un buen tirón mediático, y a pesar de que su hija pequeña, Ana Boyer, y su marido, el tenista Fernando Verdasco, son dos de los componente del clan más discretos, han querido decir 'sí' al programa de Bertín Osborne, y este próximo lunes ofrecerán una entrevista de lo más personal al cantante y presentador que, sin lugar a dudas, dará que hablar.