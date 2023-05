Íñigo Onieva aclara la nueva polémica sobre su boda con Tamara Falcó. Y es que el enlace de la pareja, que se celebra el 8 de julio en la finca El Rincón, está lleno de obstáculos que la marquesa de Griñón y el empresario están intentando afrontar con la mejor de las sonrisas. Después de que 'Sophie et Voilà', la firma nupcial que la hija de Isabel Preysler había elegido para su traje nupcial, anunciara que no le haría su vestido de novia, Tamara Falcó ha recibido multitud de propuestas e incluso su amiga, Vicky Martín Berrocal, ha comentado que le encantaría ser la diseñadora de su traje nupcial.

Íñigo Onieva cuenta cómo está Tamara Falcó tras quedarse sin vestido de novia

Mientras Tamara Falcó deshoja la margarita sobre quién le diseñará su vestido de novia a menos de dos meses de su gran día, cuenta con el apoyo incondicional de su prometido, Íñigo Onieva. En el vídeo de la parte superior, el empresario desvela cómo lleva la marquesa de Griñón este contratiempo de última hora con su traje nupcial. Además, aclara una nueva polémica que podría afectar a su gran día. ¡Dale al play para escucharle!

Gtres

Íñigo Onieva aclara qué pasa con el chef de su menú de boda

Íñigo Onieva, que mostró todo su apoyo a su chica tras la polémica del vestido de novia, ha querido salir al paso de los rumores que apuntan a que Eneko Atxa, el chef que la pareja ha elegido para crear su menú de boda, podría estar molesto con la polémica generada en torno al enlace y el vestido de novia de 'Sophie et Voilà' porque una de las diseñadoras es prima suya. "Eneko es un profesional y eso es indenpendiente de cualquier cosa" y deja claro que "no tiene nada que ver". Además, ha dejado claro que Tamara está tranquila: "Es un incidente que no tiene más trascendencia... No ha encajado el vestido y nada más", aseguró.