Isabel Rábago tiene una gran rival profesional en su propia familia. Su hermana Fátima se ha colado en el programa 'Ya es mediodía'... Y, aunque ha sido una intervención puntual, se le ha dado de maravilla hablar ante las cámaras del programa que presenta Joaquín Prat y en el que Isabel colabora. ¿El motivo? La hermana de la periodista reside en Brasil desde hace años y, en el país de nacimiento de Vinicius, los insultos racistas al jugador del Real Madrid, se han convertido en un asunto de estado.

Captura TV

El programa de Mediaset hablaba sobre el tema cuando Joaquín ha dado paso a Fátima. "Voy a tener la ocasión de saludar a Fátima Rábago, hermana de nuestra compañera Isabel y residente en la ciudad de Sao Paulo", anunciaba el presentador. A través de videollamada, Fátima entraba en directo.

Captura TV

Mientras ella intervenía, en otra pantalla se veía a Isabel visiblemente emocionada y orgullosa de su hermana. "Está manchando la imagen de nuestro país y mucho. Yo no sabía nada y llegué a una de las tiendas de mi negocio y los terapeutas con los que trabajo me preguntaron qué estaba pasando. Su reacción fue preguntarme ¿España es racista?", explicaba Fátima. "Las personas que me conocen saben que no. No creo que tengamos esa imagen de racistas, pero me chocó ver las imágenes, que se permita ese tipo de actitud por personas que creo que no tienen ni cultura ni educación y están manchando la imagen de un país", continuaba la hermana de Isabel Rábago, que añdía que en Brasil ese tipo de insultos están castigados con entre dos y cinco años de cárcer.



Antes de cortar la llamada, Joaquín preguntó a Isabel si quería decirle algo a su hermana. La periodista, feliz de poder hablar con ella, decía: "Que te quiero mucho y que estés orgullosa de ser española en Brasil. Mis sobrinos tienen la nacionalidad brasileña, su marido es brasileño y estoy súper orgullosa. Ella me llamó muy preocupada esta mañana porque sentía vergüenza ajena. Estoy muy orgullosa de ti".

Fátima Rábago, así es la hermana de la periodista

Isabel y su hermana Fátima siempre han estado muy unidas a pesar de la distancia física porque la hermana pequeña de la periodista se marchó de casa con 18 años. "Somos cuatro hermanos, pero Fátima llegó cuando todos estábamos ya creciditos. Y ella es como mi niña pequeña. Cuando ella cumplió 17 años, dijo que ella no quería estudiar, quería dedicarse al mundo de la moda", contó Isabel.

Fátima se hizo un hueco como modelo y su trabajo la llevó a viajar por el mundo. En uno de esos viajes conoció a su marido Hideo Muraoka, actor, modelo, fotógrafo y profesor de yoga. Se casaron en 2018 y tienen dos hijos: Danda y Kenzo. Él es brasileño descendiente de japoneses y es conocido en Filipinas por paticipar en 'Gran Hermano VIP'. Actualmente viven en Brasil, donde han fundado un centro de medicina alternativa como la quiropraxia y reflexoterapia.