Tamara Falcó ya está de vuelta en España tras su viaje exprés a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera para confeccionar su vestido de novia. La Marquesa de Griñón se quedó sin diseñadoras para su traje de novia y todo fue una sorpresa para ella: "Ha sido todo muy desagradable (...) El vestido había cambiado completamente y a esa prueba venía mi madre, y mi madre es muy exigente... Yo nada más ponérmelo no me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no eran, en cuanto me lo probé supe que no era el mismo. Hay unas fotos que lo describen todo... Fue súper incomodo y ahí empezó a ir mal todo", contaba Tamara el 'El Hormiguero' explicando porqué Sophie et Voilà y ella decidieron romper el contrato.

Falta menos de dos meses para que pronuncie el 'si, quiero' y parece que tras este percance, la hija de Isabel Preysler ya está más tranquila tras su visita a Nueva York. "Muy contenta", reconocía la Marquesa de Griñón a la prensa que le esperaba en el aeropuerto. La colaboradora de televisión no ha podido quedarse más días en la ciudad que nunca duerme porque tiene que seguir ultimando los preparativos de su boda y también tiene que cumplir con compromisos profesionales con la firma Porcelanosa.



Telecinco

Durante esta gran crisis, Tamara Falcó siempre ha estado acompañada de sus estilistas de confianza, Cristina Reyes y Blanca Unzueta. Esta última está siendo la encargada de ayudarle en todo el proceso de encontrar el nuevo estilismo de cara a su gran día y viajaba a Nueva York con ella para ayudarla en todos los detalles.