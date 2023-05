Mariló Montero ¿se mete en política? Es la pregunta que muchos se hicieron hace unos días cuando un cartel del partido político Vox incluía una foto de la presentadora en sus listas por Épila (Zaragoza) antes de las elecciones locales del próximo 28 de mayo. Sin embargo, había algo que no cuadraba, y es que bajo su foto no ponía "Mariló Montero", sino "Elena Ariño". Tras el revuelo, el candidato tuvo que salir a pedir perdón reconociendo el error de imprenta, y lo achacó a su gran parecido físico con su compañera de partido. Faltaba ahora conocer la reacción de la propia Mariló, que conseguía Risto Mejide -con el que guarda muy buena relación tras presentar juntos las Campanadas 2022- para su programa 'Todo es mentira'.

El presentador quiso saber qué pensó a Mariló al ver su foto, aunque reconoce que no se dio cuenta cuando todo el mundo: "No creo que me meta nunca en política, ni creo que nadie me quiera en su partido", empezaba diciendo. "Yo vivía en la paz de mi casa y me llamó el subdirector del programa. Casi me da un infarto de miocardio, digo '¿pero esto qué es?'", añadía al enterarse de la polémica. Algo que daba explicación a los feos comentarios que estaba empezando a recibir: "Los insultos empezaban a venir a borbotones, y hacía tiempo que no lo hacían, así que los tengo fresquitos", bromeaba.

☑️ MARILÓ MONTERO



Porque VOX ha usado una foto de Mariló Montero en uno de sus carteles de un pueblo de Zaragoza



👉 “Algo pasó con el cartel. Ya lo hemos retirado. Es que la candidata se parece” han dicho pic.twitter.com/hrr0yApR01 — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) May 23, 2023

Mariló, que recientemente sorprendía en sus redes con una impactante foto de su juventud, se sorprendía incluso de que le hubieran dado credibilidad a la noticia: "¿Es creíble que yo entre en política? Porque eso me hace redundar en mis pensamientos. He de decir que nunca se puede decir 'nunca jamás', pero yo me agarro a García Márquez, que decía que 'el Periodismo es el mejor oficio del mundo', al que yo me dedico desde hace 40 años, y de aquí no me muevo en absoluto", dejaba claro.

"Yo soy una mujer trabajadora, me gano mi vida de una forma honrada, y creo que hago mejor servicio desde mi posición, que permite fiscalizar las acciones de Gobierno y a la oposición, porque el Periodismo te permite hacer investigaciones y judicializarlo todo. No se me ocurre mejor profesión", señalaba también.