La vida pasa para todos, menos para Mariló Montero. La presentadora parece que tiene el secreto de la eterna juventud, y es que los años no pasan por ella. La ex pareja de Carlos Herrera, que recientemente ha contraído matrimonio con la periodista Pepa Gea, se lleva divinamente con el padre de sus hijos. "Sí, hemos trabajado juntas. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero muy bien nos tenemos un respeto profesional como es normal, pero ya coincidiremos", contaba sobre Gea. En el mundo profesional le va a la presentadora de lujo, y es que esté año ha podido tener la oportunidad de dar la bienvenida al 2023 junto a Risto Mejide en Cuatro. También le va divinamente en lo personal y es una mujer bastante activa en sus redes sociales.

Como buena hija adoptiva que es de Andalucía, no ha querido dejar pasar este día sin recordar lo maravillosa que es esa tierra y lo hacía publicando en su Instagram una foto vestida de flamenca hace ya algunos añitos.