En menos de un año, Jota Peleteiro podría pasar de ser "marido de Jessica Bueno" a "esposo de Miriam". En noviembre de 2022 saltaba la noticia, el futbolista y la modelo sevillana habían puesto fin a su matrimonio tras nueve años de relación, siete de ellos casados. "Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible", decía Jota Peleteiro en sus redes entonces.

Casi al mismo tiempo que saltaba la noticia de su separación, se supo que el futbolista gallego había comenzado una relación con Miriam, a la que había conocido en Ibiza en el verano de 2022. Ahora seis meses después de conocerse su relación, la pareja se ha comprometido. Ha sido la modelo y empresaria la encarga de anunciar la feliz noticia. Miriam ha publicado en los Stories de su Instagram una foto sentada en un coche y con su mano apoyada en la cara, presumiendo de anillo. Junto a la foto, escribe: "I said yes! (Yo dije sí)".

Stories

Sin duda, lo suyo va en serio y es que se han comprometido en tiempo récord. A lo largo de estos seis meses les hemos visto disfrutando de viajes románticos o en familia -él tiene dos hijos con Jessica Bueno y ella, una niña fruto de una relación anterior- y dedicándose cariñosos mensajes a través de sus redes sociales.

Pero Jota Peleteiro no es único que ha rehecho su vida. Jessica Bueno publicaba su primera foto junto al empresario Pablo Marqués, el pasado abril, cuando ambos acudieron a la Feria de Abril de Sevilla. "Me encanta verte sonreír @jessica_bueno Por mil sonrisas nuestras", escribió él en la publicación que compartió la modelo. "Gracias, mis sonrisas tuyas son", respondió ella. La pareja comenzó a salir el pasado marzo y fue el ex de Jessica quién 'desveló' el romance al publicar una foto de ambos y escribir: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí (...). Ahora me toca mantener a dos palenquines". Una publicación que borró poco después.