Lara Álvarez cumple 37 años en un buen momento. Este 29 de mayo, la presentadora sopla las velas con mucho trabajo ya que está inmersa en la preparación y las grabaciones de 'Me resbala', su nuevo programa en Telecinco y proyecto con el que está muy ilusionada y en el que compartirá plató con grandes humoristas como Paz Padilla, Anabel Alonso, Florentino Fernández, Edu Soto o Santiago Segura. Hace unos días, la asturiana regresaba al plató de 'Supervivientes', el que fue su programa durante los últimos ocho años, para hablar de 'Me resbala' y enviar un bonito mensaje a su sucesora, Laura Madrueño. "Vuestros éxitos son mi felicidad, lo que hacéis es histórico cada semana y en un momento muy complicado de la televisión. Ahora tengo el corazón dividido, me cuesta mucho, he vivido mucho en este programa pero no podía ser de otra forma: tenía que ser en supervivientes de donde hablar de mi nuevo proyecto", comentó.

Lara Álvarez: los mejores momentos de su vida

Solo cuatro días después de su regreso al plató de 'Supervivientes', Lara Álvarez cumple 37 años y no lo hará en las playas de Honduras como los últimos ocho años pero seguro que tiene un excelente plan para celebrarlo. En el vídeo de la parte superior, repasamos algunos de los mejores momentos de la trayectoria personal y profesional de Lara Álvarez. ¿Recuerdas que fue pareja de Fernando Alonso y que se hizo vira gracias al vídeo de la canción 'Amo a Laura'? ¡Dale al play para descubrirlos!

@laruka Instagram

Lara Álvarez agradece los mensajes de felicitación por su cumpleaños

Lara Álvarez ya está celebrando su cumpleaños por todo lo alto y ha compartido un Reel en su perfil de Instagram festejando esta fecha tan especial y agradeciendo los mensajes de felicitación recibidos. "Llegaron los 37. Gracias a todos por las felicitaciones" escribió junto a un vídeo en el que descorcha una botella de champán y se marca unos de sus bailecitos. Ex supervivientes como Alejandro Nieto, ganador de la edición de 2022; Anabel Pantoja o su ex, Omar Sánchez le han dedicado sus mejores deseos.