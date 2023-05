Jessica Bueno está centrada en su trabajo tras su separación de Jota Peleteiro. Seis meses después de su divorcio, el futbolista ya se ha comprometido con Miriam Gurutze. La feliz pareja anunciaba el compromiso en sus redes sociales, donde la empresaria compartió una foto presumiendo de anillo. La sevillana, ajena a la feliz noticia, se encontraba en Madrid, donde hizo un "viaje express" para comer con el reconocido peluquero italiano Rossano Ferretti. Jessica parecía encantada de estar en la capital, donde se la vio muy sonriente y charlando animadamente con la empresaria Macarena Martín. Ambas llevan looks muy similares con chaquetas con raya diplomática. Aunque mientras la modelo sevillana puso el toque informal a su look al combinar la prenda con zapatillas.

Gtres

La modelo salía encantada del encuentro tal y como publicó en sus redes sociales. Un post que su nueva pareja, Pablo Marqués, comentó con unas preciosas palabras. "Me gusta verte así de emprendedora y disfrutando de tu trabajo", escribió el empresario y ella respondió con un "aiiii, gracias" acompañando su comentario de un emoji con ojitos con forma de corazón.

Y es que Jessica y su nueva pareja presumen de amor a pesar de estar separados por miles de kilómetros.

Instagram

Él se encontraba en Brasil pero no podía dejar de pensar en la modelo. En su cuenta de Instagram compartió un vídeo en el que aparece tomando el sol en una terraza mientras, de fondo, se escucha la canción italiana Casa Di Specchi, de Joseph Parisi. "Feliz, aunque no esté contigo", escribía Pablo junto a las imágenes. Jessica comentó la publicación: "Me teletransporto". Y el añadió: "Ya has llegado". Un intercambio de muestras de cariño del que sus seguidores se han alegrado, viendo que la modelo vuelve a sonreír.



Jessica Bueno aún lleva el tatuaje con el nombre de Jota

Gtres

La modelo y su expareja comenzaron a salir en 2013. Tan enamorados estaban que, como prueba de su amor, ambos se hicieron un tatuaje que les recordase al otro. El futbolista se tatuó el rostro de Jessica en su pecho, en el lado izquierdo, pero apenas 4 meses después de anunciar su separación, Jota decidió eliminarlo. Sin embargo, Jessica aún lleva su mano derecha el tatuaje que se hizo con el nombre de 'Jota'. "La persona más maravillosa, mi amor, solo puedo agradecerte día tras día", escribió entonces. Jessica y Jota tienen dos hijos en común, Jota Jr. y Alejandro, y puede ser que el motivo por el que aún lleva el tatuaje es por ser el nombre de su hijo.