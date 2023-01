El fin del matrimonio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro fue toda una sorpresa. La pareja siempre se había mostrado de lo más unida y parecía que su amor era par siempre. Sin embargo, a finales de noviembre comenzaban los primeros rumores sobre una posible ruptura y finalmente ellos acaban confirmando la noticia. Durante todos estos meses se ha especulado que la modelo sevillana se encontraba totalmente destrozada por el flechazo que había tenido que el fuera jugador de fútbol con una joven en Ibiza y que este había sido la consecuencia del fin de su matrimonio.

Ahora, Jota Peleteiro ha roto su silencio y ha dado su versión sobre el fin de su matrimonio. El gallego ha hablado con la periodista Marta Riesco y ha desvelado todos los detalles que le llevaron a poner punto y final a su relación con Jessica Bueno.

En los mensajes que ha mantenido la periodista de 'Fiesta' con el exfutbolista y su novia, dejan claro que tanto él como Jessica saben los términos en los que acabó su relación con Jessica Bueno. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica", cuenta Jota a la periodista.

Además, aporta como veracidad a su información, el acuerdo divorcio que han firmado ambas parte: "Por eso hay un acuerdo de divorcio, que han firmado las dos partes. Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos", aseguraba haciendo referencia también a Francisco, el hijo que tuvo Jessica Bueno con Kiko Rivera, pues él considera a los tres niños como sus hijos.

"A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica Bueno me pidiera el divorcio", dice que la conoce en una reunión de trabajo y que es otra persona quien la contrata, no él (como se ha dicho). Por tanto ellos se conocieron en Bilbao no en Ibiza como se venía diciendo hasta ahora.

Según Marta Riesco lo que puede haber sucedido es que Jessica le pidiese el divorcio con la esperanza de que Jota intentase luchar. "En que cuando Jessica le pide el divorcio, quizás esperaba que luchase por ese matrimonio, pero como las cosas no estaban bien, estaba de acuerdo con divorciarse. Insiste en que es totalmente falso que fuese por una infidelidad de él. Para él, Jessica y su familia son lo más importante y no quiere entrar en polémicas"

La versión de Miriam



Marta Riesco también ha podido hablar con Miriam, la actual pareja de Jota: "La prensa se empeña en comprarme, en ponerme oficios a los que no me he dedicado. No soy modelo o influencer. Nunca me meteré con Jessica, la respeto a ellos dos y a sus hijos. No quiero ser famosa. Tú sabes que entre que dices que te divorcias y firmas, pasa un tiempo. La relación entre Jota y yo había empezado cuando había una propuesta de divorcio". Además, niega que fuera Jota quien le contratara.

"No me he metido en nada", insiste Miriam, "las personas a veces muestran matrimonios perfectos, sobre todo cuando son públicas. Me molesta que digan que soy una mantenida. Respeto a Jessica y nunca diré nada de ella, pero que no digan que él ha abandonado a su familia porque veo a diario la atención que les presta a sus hijos y cómo se desvive por estar con ellos aunque sea un minuto al día".



