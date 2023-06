Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio tras su baja temporal. El presentador ha utilizado sus redes sociales para pronunciar sus primeras palabras tras desaparecer hace tres semanas de Telecinco, causando un gran revuelo en redes, ya que no se entendía su ausencia en Telecinco. Después de días de especulaciones sobre su salida de Telecinco, Mediaset lanzó un comunicado: "Os informamos que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación".

Sin embargo, hasta ahora, Jorge Javier no se había pronunciado al respecto. Y cuando pensábamos que su vuelta estaba cada vez más cerca, el ha zanjado todas las dudas. En una carta que ha escrito a través de Twitter, Jorge Javier Vázquez da a entender que se retira de la televisión tras el fin de 'Sálvame'.

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena", comienza explicando el catalán.

En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 3, 2023

Después de este comparte el momento en el que se dio cuenta que tenía que parar: "Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero".

Finalmente se despide de la televisión: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".