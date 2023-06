Carmen Borrego ya es abuela. Su hijo mayor, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, han dado la bienvenida a su primer hijo en común este domingo, después de que se conociera la noticia del ingreso en el hospital. Una primicia de la revista Lecturas que debería significar la felicidad para todos, pero no para la familia Borrego Campos, y es que la relación de Carmen con su hijo y con su nuera no atraviesa su mejor momento. Una tensión familiar que se acrecentaba con la boda de la pareja en 2022, tras la que Carmen pidió a su hijo en plena polémica un acercamiento, pero este no se ha producido, y, de hecho, Carmen se enteraba por la Prensa del ingreso en el hospital de su nuera para dar a luz.

Era este domingo cuando Paola ingresaba en el hospital madrileño de La Paz, y tan sólo unas horas después ya tenía a su bebé en brazos (el segundo para ella, pues ya tiene otro hijo de una relación anterior) que, tal y como se supo el pasado febrero, ha sido un niño. Se trata del primer nieto para Carmen, y también el primer bisnieto para María Teresa Campos, que no atraviesa su mejor momento de salud, aunque seguro que al conocer la noticia del nacimiento se lleva una gran alegría.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, junto a su abuela, María Teresa Campos, en una foto de archivo Gtres

La pareja celebró este invierno una 'baby shower' en la que, como decíamos, se supo el sexo del bebé, una noticia que Carmen tuvo que reconocer que no sabía debido a que apenas se habla con José María y Paola. "Es dura esta situación, pero todo se solucionará. Yo no voy a hablar porque es lo mejor para la relación [...] No sabía que mi hijo iba ser padre de un chico. Llega un momento en el que de todo se me puede hace responsable, porque es lo fácil, así que he pedido a toda mi familia que si tienen algo que es una noticia, prefiero no saberlo porque quiero estar limpia de toda sospecha", afirmaba, dejando claro que no quería saber nada por iniciativa propia para que no se le acusara de filtrar información familiar.

A pesar de todo, Carmen estará repleta de felicidad al saber que su nieto ha llegado al mundo sano y sin complicaciones. Aún así, este domingo, al enterarse por la Prensa de que su nuera se había puesto de parto, dejaba claro que no irá al hospital: "No quiero hacer de esto un circo", afirmaba en conversación con el periodista Aurelio Manzano. ¿Traerá este bebé, al fin, la tan ansiada paz familiar?