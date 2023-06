tiene una misión muy importante. La noche del domingo 4 de junio, Ion Aramendi le comunicaba al que fue ganador de 'Supervivientes 2022 ' que debía hacer las maletas porque vuelve a Honduras. El gaditano lo dio todo en su concurso hasta hacerse con el premio y ahora llega a la isla en calidad de 'fantasma del pasado'. "Me parece estupendo. La verdad es que no me lo esperaba.", le comentaba el ex concursante al presentador de lo más motivado por la experiencia.El ganador de la edición anterior es uno de los comentaristas en las galas actuales de 'Conexión Honduras'. Alexia Rivas y Ana María Aldón también han cumplido con su papel como 'fantasma del pasado' y son muchos los concursantes que repetirían la experiencia. "y entrar en palapa y darle un superabrazo a mi hija", decía Elena Rodríguez, que estuvo semanas atrás en la isla para sorprender a Adara Molinero.

El gaditano tiene ya sus favoritos de los nuevos concursantes, ¿quiénes son?. Alejandro mencionó a Jonan Wiergo quien pidió a sus compañeros que no le salvarán de la nominación aunque al final siguió en el concursro, Asraf Beno, Alma Bollo y Manuel Cortés aunque éste ha tenido que abandonar el concurso por recomendación medica. Estos concursantes han logrado captar su atención y admiración, y Alejandro cree firmemente en sus potenciales para llegar lejos en la competencia. La opinión de Alejandro Nieto ha generado un gran interés entre los seguidores del programa, quienes buscan cualquier indicio sobre los posibles ganadores de esta emocionante edición de 'Supervivientes'.