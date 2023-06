En el reality show de 'Supervivientes', Ana María Aldón y Alexia Rivas han protagonizado su primer enfrentamiento en Honduras. Ambas concursantes han regresado al programa como 'fantasmas del pasado' para convivir durante unos días con los participantes actuales y darles alegría al cuerpo. Sin embargo, las tensiones no han tardado en surgir cuando Ana María se ha negado a compartir sus gafas de bucear, a pesar de que algunos compañeros, como Alexia Rivas le haya solicitado amablemente su ayuda.

Telecinco

Nueva polémica desatada en 'Supervivientes'

Desde que llegaron a la isla, Ana María ha mostrado su entusiasmo por la pesca, una actividad que había extrañado enormemente desde su participación anterior en 'Supervivientes'. Con ansias de lanzarse al mar, la concursante ha tomado las gafas, objeto personal que se ha llevado consigo. Fue en ese momento cuando su compañera Alexia Rivas le ha preguntado si podía prestarles las gafas para pescar. Sin embargo, Ana María se ha negado rotundamente a compartir sus gafas, argumentando: "Estas son mías, no son del equipo, no las voy a dejar". Alexia Rivas ha intervenido tratando de mediar en la situación, sugiriendo que Ana María podría prestar las gafas para el segundo turno de pesca. Pero la negativa de Ana María o ha cambiado "No me obligues a hacer una cosa que no quiero".

Telecinco

Alexia Rivas se ha mostrado perpleja ante la negativa de Ana María, aclarando que no le estaba haciendo ninguna maldad y que simplemente no entendía por qué no quería ayudarle. Ana María, por su parte, ha comentado que no tenía intención de salir del agua en todo el día, ya que su objetivo principal era pescar. Mientras tanto Adara Molinero entraba en pánico por cortarse el pelo.

Este encontronazo entre las dos 'fantasmas del pasado' de 'Supervivientes 2023' ha generado tensiones en el grupo ya que, Alma Bollo también ha estallado contra Alexia Rivas y ha dejado en evidencia las diferencias entre ellas. Ahora, queda por ver cómo evolucionará la convivencia y si estas tensiones se mantendrán o podrán superarse en el transcurso del programa.