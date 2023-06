Marta López ha descubierto que Sebastián Yatra le hace tilín, y no es algo en lo que lleve pensando mucho tiempo, sino que hace unos días, cuando un vídeo del cantante colombiano en Tik Tok se hizo viral, a la colaboradora de 'Ya es mediodía' se le despertó algo por dentro. Así, de repente. El vídeo en cuestión corrió como la pólvora en cosa de horas, y en él aparecía Sebastián completamente desnudo, tan sólo tapado por una toalla de ducha. Muchos y muchas se dieron cuenta ahí del cuerpazo que escondía el cantante bajo la ropa, pero no sólo eso: es que la toalla no dejaba nada a la imaginación con lo que había debajo, y con lo que Marta alucinaba en pleno directo.

Precisamente la colaboradora reconocía que ya se había fijado en su música, que le gustaba mucho, pero ahora veía al artista -que, por cierto, ahora vive en Madrid para estar más cerca de su chica- con otros ojos: "Su música yo ya la conocía, lo sabía de sobra, pero en mi vida me había fijado en el cuerpo de él. Jamás. Ahora me sigue gustando su música, pero ahora también le veo atractivo", decía. ¿Le estaba lanzando así la caña a Sebastián? Su último novio conocido ha sido Rubén Gaha, con el que rompía el pasado verano, por lo que está perfectamente soltera... pero quizá a Aitana, pareja de Sebastián, no le haga ninguna gracia que hablen de su novio en esos términos, y menos de su miembro viril.

Mediaset

"A Marta López le sorprendió que, cuando Sebastián Yatra se pone una toalla, se viese que tiene pene", decía con cachondeo Joaquín Prat, presentador del espacio, pero ella se apresuraba a matizar: "No, no, no. Pene tenéis todos, pero ese tamaño, y bien puesto, no. El tamaño importa. Por mucho que os empeñéis en decir que no", confesaba tajante ella. Seguro que a Aitana -que fue noticia por su sorprendente corte de pelo recientemente- le ha hecho gracia que el vídeo de su novio se viralice, pero no sabemos cómo le sentará que hablen así de libremente sobre el tamaño que esconde su chico bajo los pantalones...