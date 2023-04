Sus agendas están repletas de compromisos, pero Sebastián Yatra y Aitana están tan enamorados que siempre consiguen buscar días para verse. Hace poco supimos que ella había viajado a México para ver a su chico en concierto, y ahora, en esta ocasión, la española viajó hasta Florida (Estados Unidos) para disfrutar de unos días en la casa que su novio tiene en Miami, una ciudad a la que muchos de nuestros famosos le tienen mucho cariño, como Ana Obregón, que allí se encuentra tras el nacimiento de su nieta, o también Shakira, que se ha mudado allí tras su ruptura con Piqué.

La pareja disfrutó de la playa, pero también de una mañana de compras en el centro comercial Aventura, donde se comportaron sin ningún rastro de divismo. De hecho, en un momento dado, la cantante ejerció de fotógrafa para una fan que quería una foto con Yatra.

Durante el paseo por el local, la pareja se dejó ver abrazada y compartiendo momentos cariñosos como este:

Aitana aprovechó la mañana para comprar ropa, quizás con vistas a su siguiente destino, ya que tras disfrutar de Miami la pareja aterrizó en República Dominicana, un país donde Aitana nunca había estado. “Qué ganas tenía de conocerte, qué bonita sorpresa”, escribió en su Instagram.

La joven colgó imágenes de su viaje, pero ninguna junto a Yatra, a pesar de que su relación ya es pública. Aitana no quiere hablar de su pareja, de hecho cuando Pablo Motos le preguntó hace unos días por su novio en 'El Hormiguero', ella respondió tajante: "No quería sacar eso". Aún así, parece que todo podría haber quedado claro en su nuevo tema 'Los Ángeles', una ciudad en la que recientemente estuvieron juntos, y cuya letra daría muchas pistas de su relación: "Porque esta relación fue tan física/Porque tú y yo siempre fuimos química/No importa que sea a escondidas, se vive solo una vida/Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía".