Tamara Gorro, feliz con su nuevo libro en pre-venta View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer no cabe en sí de alegría después de unos meses en los que lo ha pasado verdaderamente mal por culpa de su depresión, pero ahora tiene un motivo para sonreír porque su cuarto libro, 'Cuando el corazón llora', está a puntito de salir a la venta, y va a ser en el que más se sincere y más abra su corazón. De momento, ya ha dicho que "impactará mucho".

Ona Carbonell, todoterreno Ona Carbonell Instagram Una nunca sabe de lo que es capaz hasta que se convierte en mamá, y Ona ha rescatado este recuerdo mientras grababa su documental, "Ona: empezar de nuevo" -que se estrenará el 2 de marzo en Rakuten TV- dándole el pecho a su hijo Kai mientras ella estaba en plena sesión de entrenamiento. Una imagen tan bonita como dura que refleja muy bien la realidad de muchas mamás trabajadoras.

Luca y Gianmarco se ponen sexies View this post on Instagram A post shared by Luca Onestini (@lucaonestini_11) Es difícil encontrar a dos hermanos más guapos que Luca y GIanmarco Onestini, y además que sepan moverse tan bien como ellos bailando reggaetón. Sus 'followers' están ya dándose aire para evitar el calor...

Chenoa a lo 'Flashdance' View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Dice Chenoa que esta imagen es un 'tbt' ('throwback thursday', para referirse a la tendencia de las redes sociales de compartir un recuerdo antiguo los jueves), pero bien podría ser una imagen de ella de ayer por la tarde con un look a lo 'Flashdance'. ¿Acaso pasan los años por ella...?

El increíble disfraz de Lorena Gómez View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Los carnavales están a la vuelta de la esquina, celebrándose este último fin de semana de febrero, y la cantante parece que ya tiene el suyo elegido: lo que parece ser un hada sobre un unicornio. No nos puede gustar más. ¡Qué fantasía!

Amalia Bono presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La empresaria, e hija del ex político José Bono, tendrá 41 años, pero su cuerpo se quedó atascado en la veintena: ¿cómo puede ser que, después de 4 hijos tenga esa figura? ¡Qué caprichosa es la genética! Y no, no es un 'tbt' como el de Chenoa: Amelia está dándose la vida padre en República Dominicana estos días... ¡qué envidia!

Violeta: 2020 vs 2022 View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) ¡Cómo pasa el tiempo! Con este carrusel de fotos Violeta Mangriñán ha querido recordar lo que puede cambiar la vida en sólo dos años: una pandemia, un casoplón en construcción, un bebé en camino... la influencer y ex tronista de 'MYHYV' está encantada con la vida ahora mismo, y no es para menos.

Fabio, petándolo en la música Fabio Colloricchio Instagram Y mientas Violeta presume de embarazo, el padre de la criatura, Fabio Colloricchio, presume de nueva meta profesional desbloqueada: le han nominado a dos premios Odeón, uno por artista revelación de estilo urbano y otro a 'mejor canción urbana' por el remix de 'Diablita', que canta, entre otros, con Omar Montes. A esta pareja no le puede sonreír más la vida...

