Tamara Gorro, feliz con su nuevo libro en pre-venta View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer no cabe en sí de alegría después de unos meses en los que lo ha pasado verdaderamente mal por culpa de su depresión, pero ahora tiene un motivo para sonreír porque su cuarto libro, 'Cuando el corazón llora', está a puntito de salir a la venta, y va a ser en el que más se sincere y más abra su corazón. De momento, ya ha dicho que "impactará mucho".

Ona Carbonell, todoterreno Ona Carbonell Instagram Una nunca sabe de lo que es capaz hasta que se convierte en mamá, y Ona ha rescatado este recuerdo mientras grababa su documental, "Ona: empezar de nuevo" -que se estrenará el 2 de marzo en Rakuten TV- dándole el pecho a su hijo Kai mientras ella estaba en plena sesión de entrenamiento. Una imagen tan bonita como dura que refleja muy bien la realidad de muchas mamás trabajadoras.

Luca y Gianmarco se ponen sexies View this post on Instagram A post shared by Luca Onestini (@lucaonestini_11) Es difícil encontrar a dos hermanos más guapos que Luca y GIanmarco Onestini, y además que sepan moverse tan bien como ellos bailando reggaetón. Sus 'followers' están ya dándose aire para evitar el calor...

Chenoa a lo 'Flashdance' View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Dice Chenoa que esta imagen es un 'tbt' ('throwback thursday', para referirse a la tendencia de las redes sociales de compartir un recuerdo antiguo los jueves), pero bien podría ser una imagen de ella de ayer por la tarde con un look a lo 'Flashdance'. ¿Acaso pasan los años por ella...?

El increíble disfraz de Lorena Gómez View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Los carnavales están a la vuelta de la esquina, celebrándose este último fin de semana de febrero, y la cantante parece que ya tiene el suyo elegido: lo que parece ser un hada sobre un unicornio. No nos puede gustar más. ¡Qué fantasía!

Amalia Bono presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La empresaria, e hija del ex político José Bono, tendrá 41 años, pero su cuerpo se quedó atascado en la veintena: ¿cómo puede ser que, después de 4 hijos tenga esa figura? ¡Qué caprichosa es la genética! Y no, no es un 'tbt' como el de Chenoa: Amelia está dándose la vida padre en República Dominicana estos días... ¡qué envidia!

Violeta: 2020 vs 2022 View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) ¡Cómo pasa el tiempo! Con este carrusel de fotos Violeta Mangriñán ha querido recordar lo que puede cambiar la vida en sólo dos años: una pandemia, un casoplón en construcción, un bebé en camino... la influencer y ex tronista de 'MYHYV' está encantada con la vida ahora mismo, y no es para menos.

Fabio, petándolo en la música Fabio Colloricchio Instagram Y mientas Violeta presume de embarazo, el padre de la criatura, Fabio Colloricchio, presume de nueva meta profesional desbloqueada: le han nominado a dos premios Odeón, uno por artista revelación de estilo urbano y otro a 'mejor canción urbana' por el remix de 'Diablita', que canta, entre otros, con Omar Montes. A esta pareja no le puede sonreír más la vida...

Alexia Rivas, 'enamorada' Alexia Rivas Instagram No hace falta que un hombre llene tu corazón: a veces con tu mascota es más que suficiente, y así lo ha demostrado Alexia Rivas posando con su perro Iro. "El amor de mi vida", ha escrito sobre él. ¡Qué monada!

Rodri Fuertes, preocupado por su perrito Rodri Fuertes Instagram El que también está preocupado por "el amor de su vida" es Rodri Fuertes, y no, no nos referimos a Adara, sino a su bulldog, al que le han diagnosticado tres hernias y va a necesitar bastante fisioterapia, si no una operación. ¡Ánimo!

Tamara Gorro recuerda su último viaje View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Desde que ha vuelto de su retiro, Tamara Gorro es otra: hablaba hace unas semanas abiertamente de su depresión, pero sólo hace unos días que nos enterábamos de que su forma de desconexión fue marchándose a Miami para disfrutar un poco. Ahora se ha puesto nostálgica recordando el viaje con un fotón en el puerto de la ciudad.

Nuria Fergó y Manu Tenorio sacan single View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) ¡Reunión de triunfitos! Y nada menos que de Manu Tenorio y Nuria Fergó, dos de las voces más reconocibles de la primera edición de 'Operación Triunfo'. 'Te amaré' se va a llamar la canción que van a sacar, que la propia Nuria califica como "una de las más bonitas, delicadas, sencillas y apasionadas que mejor habla del amor". ¡Qué ganas de escucharla!

Las dos cosas que odia Íker View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El futbolista se ha puesto de lo más guapo y galán para una noche con amigos, pero lo cierto es que él mismo ha reconocido que no le gusta nada ni posar ni ir en traje. Pues mejor que se vaya acostumbrando ahora que se le relaciona con la influencer Rocío Osorno: en el mundo 'instagrammer', lo más importante es quedar bien en cámara, y posar y vestir bien ¡es esencial!

Lara Sajen cambia de look radical View this post on Instagram A post shared by Lara Sajen (@larasajen) La ex superviviente nos tenía acostumbrados a una larga melena morena que, por cierto, le costó recuperar al volver de Honduras. Ahora, sin embargo, ha querido olvidarse de su característico pelo con un corte por los hombros que le sienta de maravilla, y con el que da la bienvenida (antes de tiempo, eso sí) a la primavera. ¡Qué guapa!

Nuria Marín, malita de la tripa Nuria Marín Instagram La periodista y presentadora Nuria Marín está en unos días un poco complicados, y este miércoles lo ha querido compartir con sus seguidores: está mala de la tripa. Su triste comida daba buena cuenta de ello, pero lo mejor ha sido la pista que ha dado para tan insípido almuerzo: un váter. Vamos, blanco y en botella: se va por la patilla. ¡Pobre!

Miguel Frigenti, el mejor apoyo de su perrita Miguel Frigenti Instagram La pobre Nina, que así se llama la perra de Miguel Frigenti, no está en un bien momento: a la pobre le diagnosticaron una úlcera en uno de sus ojitos, pero ahora va todo viento en popa con la recuperación, tal y como ha contado el propio Frigenti en sus stories de Instagram. ¡Menos mal!

Steisy y Pablo Pisa, de celebración Steisy Instagram Muchos son los seguidores de Steisy y Pablo que no daban un duro por esta relación, incluso algunos tacharon su noviazgo de falso o hasta de aprovechado cuando ella estaba en el reality 'Solos', pero lo cierto es que ellos, tras las cámaras, funcionan mejor que nunca (aunque han estado a punto de la crisis), y ya han cumplido tres años juntos. Este es el bonito mensaje que Steisy le ha dedicado a su novio en Instagram. ¡Felicidades y a por muchos años más!

María Adánez y su advertencia a las mamás View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) Levantarse a dar el biberón a tu hijo de madrugada puede ser un 'deporte de riesgo' y María Adánez tiene la prueba. La actriz se ha hecho un esguince en su pie izquierdo al ir medio dormida a darle el 'bibe' a su pequeño Claudio, que el próximo mes de mayo cumplirá un añito.

Marta Riesco y su salto a Hollywood View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) "Profunda admiración y orgullo patrio por Penélope Cruz", ha escrito Marta en sus redes junto a varias imágenes en las que aparece junto a la actriz de Alcobendas en el estreno de 'Competencia oficial'.

Rosa Benito y su primera gira con Rocío Jurado View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La exmujer de Amador Mohedano está indignada con las últimas declaraciones de su sobrina, Rocío Carrasco, en las que llama "alimañas" a parte de su familia. "¿Todo es ahora malo de su familia, cuando a ella se le ha dicho y se le ha protegido?", se pregunta Rosa Benito. Para demostrar que ella siempre estuvo al lado de su madre ha compartido varias imágenes con la cantante y cuenta cómo tuvo que dejar a sus hijos con su hermana para trabajar en la gira de su cuñada.

Alba Díaz y su viaje solidario View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La influencer, de 22 años, se ha marchado de voluntariado a África y ha compartido las primeras imágenes de la que será su casa durante el próximo mes. "Esta foto y el vídeo me los hijo un niño de aquí... tiene un talento increíble" , comenta la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés'.

Raquel Revuelta regresa a los noventa View this post on Instagram A post shared by Raquel Revuelta (@raquelrevueltaoficial) La modelo y empresaria ha recuperado del baúl de los recuerdos estas imágenes de cuando su carrera como maniquí estaba despegando. Han pasado dos décadas pero parece que el tiempo parece que no pasa para ella.

Álex O'Doherty también recuerda sus años mozos View this post on Instagram A post shared by Alex O'Dogherty (@alexodogherty) El actor y cantante parece emular a un modelo en esta imagen que ha recuperado de su álbum personal. "No soy lo que soñabas. Pero esto está mejor, créeme. Y tenemos una perrita", comenta junto a la imagen.

Cindy Crawford celebra su 56 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) La modelo y empresaria cumplió 56 años el pasado 20 de febrero y ha compartido esta imagen de la tarta que se zampó por su cumple. No faltó la fiesta ni tampoco los parches antiojeras para recuperarse.

Bibiana Fernández presume de sus 'niños' View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' presume de su familia perruna de la que está cada día más enamorada. Joe, Hope y Juana son su perdición.

Elisa Mouliaá se pasa al rubio View this post on Instagram A post shared by ELISA MOULIAÁ (@elisamouliaa) La actriz sorprende con su cambio de look. Si hace unas semanas, presumía de corte de pelo ahora ha actualizado el color: se pasa al rubio gracias a unas mechas platino. ¡Guapísima!

Carla Barber, vacaciones en Fuerteventura View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora, que espera un niño, disfruta de una escapada de relax en la isla canaria. Carla se ha recargado de vitamina D tomando el sol en la mejor compañía: la de 'little B' que es como llama a su bebé.

Jessica Bueno ¿quiere aumentar la familia? View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) La mujer de Jota Peleteiro se encontró con una cabrita en su paseo de domingo y, muy amante de los animales, se la quiso llevar a casa. ¿Convenció a su marido?

Marta Hazas y Javier Veiga, vestidos igual View this post on Instagram A post shared by Marta Hazas (@martahazas) La pareja salió por separado para reencontrarse después en un restaurante para comer y ¡sorpresa! lucían el mismo jersey en diferente color. ¡Pues foto y sonrisa!

Pablo Alborán ¿quién ronca? View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante ha compartido una plácida siesta junto a su perro y, en el vídeo, se oyen unos ronquidos. ¿Son suyos o de su mascota? Se admiten apuestas.

Melyssa Pinto debuta como actriz View this post on Instagram A post shared by Macarena Gómez (@macarenagomezofficial) La ex de Tom Brusse da el salto al cine. La que fuera concursante de 'Supervivientes 2021' rueda 'Takbir', el debut como director de Jordi Calvet en el que coincide con Macarena Gómez, Xenia Tostado y Pedro Casablanc.



Juan del Val agradece las muestras de cariños View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) El escritor ha compartido en sus redes sociales una anécdota muy curiosa que le ha ocurrido mientras comía solo en un restaurante: "Estoy comiendo solo en un restaurante. El camarero se acerca: ¡una pareja me ha dado esta nota para usted'… ¡¡Es muy emocionante!! Y esta nota me parece una buena excusa para contaros lo maravilloso que es recibir a cada paso el cariño de la gente. Personas que piden con respeto una foto o que se acercan para decirte que les gusta lo que haces, lo que escribes, lo que dices… para mí es una suerte. ¡¡¡Gracias de verdad!!!". El marido de Nuria Roca solo ha podido dar las gracias a los que firman la nota y agradecer las muestras de cariño que recibe.

View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La actriz venezolana ha compartido varias imágenes de los premios 'Lo nuestro' en los que posa orgullosa con David Bisbal y expresa lo feliz que se siente de compartir estos momentos con él y acompañarle en cada etapa. A lo que él ha contestado con unas emotivas palabras: "Qué bonito que nos acompañemos mutuamente!!! Y que hermoso se ve el camino de la vida a lo lejos 💕".

Makoke, una femme fatale View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La exmujer de Kiko Matamoros ha compartido una imagen en blanco y negro de su juventud en la que aparece con un mini black dress negro tumbada en un colchón en el suelo.

Alba Díaz vive uno de los experiencias más importantes de su vida View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha marchado a vivir a la isla de Mfangano para prestar su ayuda durante un mes en un orfanato donde está viviendo una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

Amelia Bono y sus espectaculares look desde República Dominicana View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La hija de José Bono se ha adelantado al verano viajando hasta el otro lado del charco desde donde nos pone los dientes largos con sus puestas de sol y sus espectaculares looks.

Leo Messi felicita a su mujer View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) El astro del balón ha compartido varias imágenes para felicitar a su mujer Antonela Roccuzzo por su 34 cumpleaños con varias fotografías inéditas en las que le profesa su amor.

Adrián Lastra celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) "Happy birthday to me!A seguir sonriendo que estamos de paso!Gracias a la Vida por permitirme ser FELIZ!38 años!#pamiscojones", así se autofelicita el actor por su cumpleaños.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io