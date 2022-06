Juls Janeiro y su novio Instagram La hija de Jesulín de Ubrique ha compartido una imagen besando a su novio, Tommy Rosy, jugador del Getafe, con quien está compartiendo unas vacaciones románticas en Venecia.

Ana Obregón agradece el apoyo a Alex Lequio View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha dado las gracias a todos los que han mandado mensajes de apoyo y recuerdo a su hijo en el día de su cumpleaños, mandando un mensaje emotivo en redes sociales.

Adara Molinero, de vacaciones Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) La joven influencer ha publicado unas imágenes junto a su chico, Rodri, en Ibiza donde ha disfrutado de su pareja con un viaje en coche. "No sabéis lo que nos hemos podido reír en este viaje. Nos ha dado años de vida!", ha escrito.

Rosa Benito recuerda su vida View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora de Viva la vida ha rememorado sus años de juventud con una imagen junto a Amador Mohedano anunciando que será la nueva invitada de 'Déjate querer' con Toñi Moreno.

Alba Díaz, apasionada por el fútbol Instagram La hija de Vicky Martín Berrocal ha recordado las críticas que recibió en el colegio de Sevilla por su pasión por el fútbol: "se metían mucho conmigo porque no hacía cosas de 'chica'". Un texto en el que hace llamamiento a "respetar a todo el mundo y entender que no todo el mundo tiene los mismos gustos".

