Julia Janeiro no gana para disgustos. Acabó el 2021 con varias visitas al hospital, una de ellas por fuertes dolores en el hombro -en noviembre- y otra de ellas fue programada, ya que cumplió su sueño de operarse el pecho, un retoque del que presume orgullosa en sus redes sociales. Pero es que 2022 empezó de la misma manera. Según ha publicado ABC, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario sufrió un aparato accidente de coche el pasado 17 de enero. Al parecer, Juls -como la llaman sus amigos y ella se hace llamar en redes- y su novio, el futbolista del Getafe B Tommy Rossi, tuvieron un accidente de tráfico al colisionar con la vía pública en una de las avenidas principales de Majadahonda (Madrid).

La pareja salió ilesa pero el vehículo, un Volkswagen Scirocco, propiedad del futbolista, quedó siniestro total. Aunque se encontraba bien, Julia Janeiro fue trasladada a un centro hospitalario cercano para descartar cualquier daño, sobre todo tras su operación de pecho, de la que solo hacía 3 meses cuando tuvo el accidente. Según informa ABC, todo quedó en un susto. El mismo día del accidente, la hija de Jesulín de Ubrique compartió una foto en su Instagram. Un texto en en inglés en el que se podía leer: "No mires atrás, no vays por ese camino".

Julia Janeiro y el futbolista italiano Tommy Rossi comenzaron a salir a finales de 2021 y ella parece encantada con su chico. "Mi novio me hace las mejores fotos", comentaba en sus redes junto a esta imagen.

Desde que la hija de María José Campanario cumplió la mayoría de edad, le hemos conocido parejas y los tres futbolistas. Primero fue Bryan Mejía, con quien las cosas no parecen haber acabado bien. Después llegó a su vida, Álex Balboa, un joven que parecía haber conquistado también a su suegra. Y ahora, ha llegado a su vida, Tommy Rossi, que juega en en tercera división con el Getafe B.



