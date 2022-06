Sandra Barneda no va a poder celebrar este año el Orgullo en España, como sí ha hecho otros años, y es que a la presentadora le ha pillado trabajando, y no precisamente cerca de su casa, sino a casi 7.000 kilómetros de distancia. La de Barcelona se encuentra en plenas grabaciones en República Dominicana de lo que será la quinta temporada de 'La isla de las tentaciones' , un reality que ha calado en la audiencia y cuyas nuevas entregas prometen más emoción que las anteriores. Aún así, este 28 de junio, en el que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+ , no ha querido olvidarse de mandar un mensaje muy bonito y reivindicativo como una de las mujeres lesbianas más ilustres de nuestro país. Quizá te interese repasar la lista de las parejas famosas gay más influyentes del mundo o saber quiénes son los famosos españoles gays más influyentes . Se trata de un día muy especial para toda la comunidad LGBTQIA+ , en el que no sólo se celebra el derecho a amar a quien quieras, sino mucho más, como el orgullo de 'ser' en libertad -a pesar de las trabas y amenazas de los colectivos homófobos y tránsfobos-, mientras se defienden y reivindican los derechos conseguidos a lo largo de todos estos años, y especialmente para r ecordar a todos los que lucharon por desestigmatizar al colectivo y ya no están. Este 2022, además, se ha querido poner en valor la figura y el trabajo de las lesbianas , una parte importante de la comunidad que ha tenido una posición fundamental en la lucha del colectivo LGBTQIA+ a lo largo de su historia. Precisamente otros famosos como Jesús Vázquez o Bibiana Fernández también han querido festejar este día con fotos y mensajes de celebración y reivindicación.

Sandra Barneda celebra su Orgullo más peculiar View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Este año no habrá manifestaciones, ni desfiles, ni carrozas ni fiestas para Sandra Barneda por el día del Orgullo LGBTQIA+, y es que este 28 de junio le ha pillado a la presentadora y escritora trabajando en las grabaciones de 'La isla de las tentaciones', aunque ni tan mal, ya que se encuentra en la paradisíaca República Dominicana. Eso sí, el mensaje de reivindicación no ha faltado en su Instagram para recordar a todos la importancia de este día.

Amelia Bono y Manuel Martos vuelven a celebrar View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La pareja rompió hace unos meses para darse un tiempo, y parece que precisamente ese tiempo es el que todo lo cura, porque tras su reconciliación han vuelto a celebrar su aniversario con champán... y atención al detalle: luciendo alianzas de boda.

Santi Burgoa, el periodista más sexy View this post on Instagram A post shared by SANTI BURGOA 🎙 (@santiburgoa) El comunicador ha lucido moreno y abdominales en la preciosa isla de Menorca. Sin duda, ese bañador amarillo le queda como a pocos. ¡Qué sexy!

Fabio Colloricchio recuerda su último verano antes de ser padre View this post on Instagram A post shared by Fabio Colloricchio (@fabio_colloricchio) El cantante e influencer se convertirá en papá en los próximos días junto a Violeta Mangriñán, y a pesar de las molestias de ella propias de la recta final del embarazo, los dos quisieron poner rumbo a Ibiza unos días para desconectar antes de que su vida cambie para siempre con la llegada de su primera hija en común, a la que llamarán Gala. ¡Qué fotos tan tiernas!

Jesús Vázquez, también muy Orgulloso View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador, junto a su marido -Roberto- ha sido uno de los famosos que más se ha explayado con su mensaje de celebración y reivindicación del Orgullo LGBTQIA+ en las redes, y no es para menos, especialmente tras la abolición de la ley estatal de EEUU que protegía el derecho al aborto en todo el país, un ejemplo claro de lo que cuesta ganar un derecho y lo poco que se tarda en perderlo. Una amenaza para todos los demás derechos conseguidos en las últimas décadas que no permite bajar la guardia: "El mal no descansa", ha escrito.

Bibiana Fernández y su beso lésbico con Anabel Alonso View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) Si hay alguien que ha celebrado este Orgullo con efusividad, esa ha sido Bibiana Fernández, que no ha dudado en darse un 'morreo' con su amiga y compañera de trabajo Anabel Alonso, otra mujer lesbiana reconocida de nuestro país. Bibiana también ha sido muy reivindicativa en su mensaje, especialmente por la parte que le toca como mujer trans.

Mariana Rodríguez, emocionada tras su expulsión de Supervivientes View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Que el público te eche de un reality no es nunca una buena noticia, pero sin duda Mariana tenía mucho que celebrar, y es que por fin ha podido reencontrarse con sus objetos personales en su hotel de Honduras. ¿Lo que más ha echado de menos? Parece ser que un peine...

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io