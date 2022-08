Toñi Moreno, operada en vacaciones Toñi Moreno Instagram La presentadora de 'Déjate Querer' ha cogido vacaciones, pero no está siendo precisamente tranquilas: ha decidido aprovechar estos días de asueto para operarse la rodilla una "intervención ambulatoria" que no reviste importancia y con la que esperaba estar en casa de nuevo tan sólo unas horas después de pasar por quirófano.

Dani Muriel desempolva fotos de su juventud View this post on Instagram A post shared by Dani Muriel (@danimuriel) El actor se ha puesto nostálgico en Instagram durante las vacaciones y ha publicado una foto en la que se ve que no ha cambiado casi nada: cara de pillo y cuerpazo. ÉL dice que podría haber estado en la serie 'Élite' si le hubiera pillado hace 25 años (que son los que tiene la imagen), aunque podría haber sido perfectamente modelo de 'jeans' también.

Lara Álvarez desconecta en vacaciones View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) La presentadora ha cerrado otro años como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras, y aunque podría parecer que después de casi 4 meses en el Caribe preferiría otro destino, sus vacaciones parece que también pasan por sol y playa. A dónde se ha ido sigue siendo un misterio, pero ha compartido estas preciosas imágenes desde el aire, y espera lo mismo que todos: desconectar sin móvil, ruidos ni notificaciones.

Canco Rodríguez sorprende con su cambio de look View this post on Instagram A post shared by Canco Rodriguez (@canco_drilo) El actor no se ha esperado a la nueva temporada para cambiar de look, como hacen muchos y muchas tras el verano: él ha cogido un tinte y ha acabado con la cabeza naranja. Y es que, como él mismo dice, "qué gusto da, de vez en cuando, hacer lo que te da la gana". ¡Y tanto!

Aitana disfruta de sus vacaciones en Ibiza ¡tatuándose! Aitana Instagram Dicen que los mejores recuerdos son los que salen de forma espontánea, y parece que Aitana sabe aprovechar muy bien el momento, porque la cantante, que aprovecha sus días de vacaciones en Ibiza como la que más, ha decidido pasar por un centro de tatuajes a inmortalizar su paso por la isla este 2022 y se ha ha hecho una media luna, "tal cual estaba cuando llegamos a Ibiza en nuestras vacaciones". ¡Qué original!

Maribel Verdú, relajadísima View this post on Instagram A post shared by bel verdu (@maribelverdu) La actriz necesitaba estas vacaciones como agua de mayo. Está claro que ella con un bikini y una piscina es feliz... ¡y quién no!

Lola Mencía, de vacaciones en Canarias View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) La ex superviviente también ha cogido unos días de relax, aunque su destino ha sido Fuerteventura, donde una playa y un atardecer te hacen el plan del día. Ella está encantada, claro.

